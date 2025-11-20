Bautista alerta de que la artesanía extremeña "corre peligro" y destaca el plan de apoyo del PP

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha señalado este jueves en Montehermoso que la artesanía extremeña "corre el peligro de desaparecer" y ha defendido que el Ejecutivo autonómico mantiene una apuesta "firme" por el sector, debido a la importante labor de los artesanos y su papel en la preservación de las tradiciones, la identidad cultural y el desarrollo económico del territorio.

Bautista ha recordado las medidas impulsadas para su desarrollo y mantenimiento, como el Plan de Fomento de la Artesanía Extremeña consensuado con UGT, CCOO y CREEX y dotado con 4,5 millones de euros. "La cultura, las tradiciones y las raíces no entienden de partidos ni de ideologías", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno de María Guardiola mantiene un "empeño absoluto en proteger nuestro patrimonio cultural, nuestras técnicas y oficios, que representan también empleo, economía y vida para los municipios y vertebran el mundo rural".

Planes para fomentar el sector

Entre las medidas destacadas del plan, Bautista ha subrayado la inversión de 300.000 euros destinada a la contratación de aprendices, con formación de hasta tres años para facilitar el relevo generacional en los talleres; 600.000 euros para mejorar la competitividad del sector —de los que ya se han beneficiado 72 empresas— y 800.000 euros para un programa piloto de formación dirigido a 50 alumnos en 35 empresas extremeñas.

También ha destacado la recuperación de los Premios de la Artesanía Extremeña, dotados con 25.000 euros, y el refuerzo de la Feria de la Artesanía Extremeña, cuya aportación se triplicará en 2026 debido a su éxito y su capacidad de dar visibilidad al sector.

Bautista ha insistido en la importancia de favorecer el relevo generacional y ha reiterado el compromiso del Gobierno de Guardiola: "Vamos a seguir a su lado. La artesanía es la mejor forma de sentirse extremeño y trasciende a cualquier ideología".