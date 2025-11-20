Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

21D: elecciones en Extremadura

Bautista alerta de que la artesanía extremeña "corre peligro" y destaca el plan de apoyo del PP

El secretario general del PP defiende la importancia de preservar oficios y asegurar el relevo generacional en el sector

Abel Bautista en su visita a Montehermoso este jueves.

Abel Bautista en su visita a Montehermoso este jueves. / Cedida

Rocío Muñoz

Rocío Muñoz

Cáceres

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha señalado este jueves en Montehermoso que la artesanía extremeña "corre el peligro de desaparecer" y ha defendido que el Ejecutivo autonómico mantiene una apuesta "firme" por el sector, debido a la importante labor de los artesanos y su papel en la preservación de las tradiciones, la identidad cultural y el desarrollo económico del territorio.

Bautista ha recordado las medidas impulsadas para su desarrollo y mantenimiento, como el Plan de Fomento de la Artesanía Extremeña consensuado con UGT, CCOO y CREEX y dotado con 4,5 millones de euros. "La cultura, las tradiciones y las raíces no entienden de partidos ni de ideologías", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno de María Guardiola mantiene un "empeño absoluto en proteger nuestro patrimonio cultural, nuestras técnicas y oficios, que representan también empleo, economía y vida para los municipios y vertebran el mundo rural".

Planes para fomentar el sector

Entre las medidas destacadas del plan, Bautista ha subrayado la inversión de 300.000 euros destinada a la contratación de aprendices, con formación de hasta tres años para facilitar el relevo generacional en los talleres; 600.000 euros para mejorar la competitividad del sector —de los que ya se han beneficiado 72 empresas— y 800.000 euros para un programa piloto de formación dirigido a 50 alumnos en 35 empresas extremeñas.

También ha destacado la recuperación de los Premios de la Artesanía Extremeña, dotados con 25.000 euros, y el refuerzo de la Feria de la Artesanía Extremeña, cuya aportación se triplicará en 2026 debido a su éxito y su capacidad de dar visibilidad al sector.

Bautista ha insistido en la importancia de favorecer el relevo generacional y ha reiterado el compromiso del Gobierno de Guardiola: "Vamos a seguir a su lado. La artesanía es la mejor forma de sentirse extremeño y trasciende a cualquier ideología".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo | El riesgo extremo de lluvias en el norte de Cáceres obliga a la Junta a activar la fase de emergencia por inundaciones
  2. Pedro Vázquez, primer bombero forestal extremeño con jubilación anticipada: 'Estoy muy contento, merecemos este descanso
  3. Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea: entran Zulema Romero y Kini Carrasco
  4. La Junta de Extremadura levantará las restricciones urbanísticas en los municipios afectados por 39 Zepas
  5. Las cinco localidades más lluviosas de Extremadura acumulan más de 620 litros por metro cuadrado
  6. Rachas de viento de hasta 109 kilómetros por hora: las cinco localidades extremeñas donde más golpea la borrasca
  7. Ya hay fecha comprometida para la alta velocidad en Extremadura: los trenes circularán a 300 km/h la próxima primavera
  8. Undécimo llamamiento urgente de Educación este curso: se buscan 16 docentes

Bautista alerta de que la artesanía extremeña "corre peligro" y destaca el plan de apoyo del PP

Guardiola reprocha a Gallardo que "presuma" de no enchufar a su hermana: "¿Quién presume de no robar?"

Guardiola reprocha a Gallardo que "presuma" de no enchufar a su hermana: "¿Quién presume de no robar?"

CaixaBank impulsa 'El árbol de los sueños' para que 567 niños vulnerables de Extremadura reciban su regalo de Navidad

CaixaBank impulsa 'El árbol de los sueños' para que 567 niños vulnerables de Extremadura reciban su regalo de Navidad

Gallardo promete restablecer la financiación recortada a la cooperación internacional en Extremadura

Gallardo promete restablecer la financiación recortada a la cooperación internacional en Extremadura

El coste de votar en solitario: el 21D dispara el gasto electoral de la Junta hasta los 7 millones

El coste de votar en solitario: el 21D dispara el gasto electoral de la Junta hasta los 7 millones

La Junta teme que el criterio de reparto del impuesto a la banca “siente un precedente” para otros tributos

La Junta teme que el criterio de reparto del impuesto a la banca “siente un precedente” para otros tributos

Vox promete llevar la homologación salarial del profesorado extremeño a su programa del 21D

Vox promete llevar la homologación salarial del profesorado extremeño a su programa del 21D

La Junta de Extremadura alegará los cambios en las Zepas para evitar el derribo de Valdecañas

La Junta de Extremadura alegará los cambios en las Zepas para evitar el derribo de Valdecañas
Tracking Pixel Contents