CaixaBank impulsa 'El árbol de los sueños' para que 567 niños vulnerables de Extremadura reciban su regalo de Navidad

El programa El árbol de los sueños de CaixaBank permitirá que 567 niños en riesgo de vulnerabilidad de Extremadura reciban estas navidades el regalo que han pedido en sus cartas, gracias a una iniciativa solidaria que pone el foco en los valores asociados al gesto de cumplir un deseo infantil: atención, tiempo y cariño.

Desde este 19 de noviembre, las oficinas de CaixaBank disponen de cartas escritas por menores de hasta 12 años que pueden estar en riesgo de pobreza alimentaria u otras situaciones de vulnerabilidad. Los clientes que quieran colaborar solo tienen que acudir a una oficina, donde se les entregará una de estas cartas con el regalo solicitado.

Una vez recogida, los participantes tendrán hasta el 12 de diciembre para entregar el obsequio en la oficina, con un límite máximo de 50 euros. A partir de esa fecha, CaixaBank y las entidades sociales colaboradoras organizarán la recogida y reparto de los regalos para hacer realidad las peticiones, que para muchas familias suponen el único presente navideño gracias a la cadena de solidaridad generada entre los clientes.

Más entidades sociales y empresas implicadas

El árbol de los sueños está organizado por CaixaBank y cuenta en Extremadura con la colaboración de 12 entidades sociales y el apoyo de 48 empresas. En total, 42 oficinas participan en el programa, lo que permite llevar la iniciativa a toda la región.

En el conjunto del país, se repartirán regalos a más de 34.000 niños en situación de vulnerabilidad a través de cerca de 3.000 oficinas, más de 400 entidades sociales y más de 430 empresas colaboradoras. La edición de 2025 es la octava del programa, que prevé atender 34.525 cartas, superando así su récord de beneficiarios. Desde su puesta en marcha en 2018, la iniciativa ha contribuido a cumplir los deseos de más de 220.000 menores en riesgo de pobreza y exclusión social.