La Diputación Permanente se reúne este viernes para designar a Jorge Amado como senador autonómico

La Diputación Permanente se reunirá este viernes para ratificar la designación del diputado socialista Jorge Amado como senador autonómico, que asumirá temporalmente el escaño que dejó vacante el expresidente Guillermo Fernández Vara tras su fallecimiento a comienzos de octubre. La sesión tendrá lugar a las 9.30 horas en el hemiciclo de la Cámara autonómica, según anuncia el Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura.

La designación de Jorge Amado como senador es el único punto incluido en el orden del día, ya que la Mesa de la Asamblea no ha admitido a trámite la solicitud de comparecencia del consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, cursada por el PSOE para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios del pasado verano.

La Cámara rechaza la iniciativa "al considerar que entre las funciones de la Diputación Permanente, una vez disuelta la Asamblea de Extremadura, no está prevista la de controlar al Gobierno regional a través de iniciativas parlamentarias".

Archivo - Imagen de archivo del miembro de la Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura Jorge Amado (PSOE) / ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

Disolución anticipada

La Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura es el órgano encargado de mantener en funcionamiento las tareas esenciales del Parlamento cuando el pleno no puede reunirse. Actúa como una especie de "asamblea de guardia" durante los periodos en los que la Cámara está disuelta por convocatoria electoral, entre el fin de una legislatura y la constitución de la siguiente, o en tiempos inhábiles.

Su función principal es velar por los poderes del Legislativo y garantizar que no quede inactivo. Para ello puede solicitar información al Gobierno, pedir comparecencias y, sobre todo, convalidar o derogar los decretos-leyes que la Junta de Extremadura apruebe en situaciones de urgencia cuando el pleno no está operativo. Si lo considera necesario, la Diputación Permanente también puede convocar una sesión extraordinaria del pleno.

Los miembros

La Diputación Permanente se constituye al inicio de cada legislatura y está formada por un número reducido de diputados, distribuidos proporcionalmente según la representación de los grupos parlamentarios. La preside la misma persona que preside la Asamblea, en este caso Blanca Martín.

Tras la publicación del decreto de convocatoria de elecciones en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el pasado 28 de octubre, solo los miembros de la Diputación Permanente mantienen la condición de diputados, con todos los derechos y prerrogativas del cargo.

Vista de la Mesa de la Asamblea de Extremadura durante la celebración de un pleno. / Asamblea de Extremadura

Designación temporal

La propuesta inicial del PSOE es que fuera el diputado José Luis Tirado Vasco quien sustituyera a Fernández Vara en la Cámara Alta, pero la Mesa de la Asamblea ha determinado que esto no es posible porque Tirado Vasco no forma parte de la Diputación Permanente. Finalmente se ha optado por Jorge Amado, que sí forma parte de este órgano.

Jorge Amado será senador hasta que se constituya la nueva Asamblea y se designe al sustituto, ya que como se recordará, el que hasta ahora ha sido portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista no forma parte de la candidatura del PSOE para el 21D y por tanto, no podrá ser renovado. Tirado Vasco, portavoz parlamentario de Política Empresarial y Emprendimiento, tampoco está incluido en las listas.