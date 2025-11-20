Guardiola reprocha a Gallardo que "presuma" de no enchufar a su hermana: "¿Quién presume de no robar?"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha lamentado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitara ayer la región únicamente, según ha afirmado, para "blanquear su imagen" y lanzar "mentiras". Guardiola se ha referido así al acto celebrado este miércoles en Mérida por el PSOE, en el que participaron Sánchez y el candidato socialista a la Junta, Miguel Ángel Gallardo.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha asegurado que lo que vio fue "un espectáculo bochornoso" y lo que escuchó fueron "muchas mentiras". Ha criticado que el presidente del Gobierno intentara "lavar su imagen con su visita. También ha señalado que le "pone los pelos de punta" escuchar a Gallardo —imputado en una causa por prevaricación y tráfico de influencias— "presumir" de no haber colocado a su hermana en instituciones públicas cuando las ha presidido.

"¿Ustedes alguna vez han presumido de no atracar un banco o de no robarle la cartera a un vecino?", ha ironizado. Ha reprochado que "esto es lo que tuvimos que escuchar ayer todos los extremeños". Las declaraciones se han producido durante una visita técnica al regadío de Monterrubio de la Serena (Badajoz), acompañada por el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez.

Ha insistido en que este miércoles Gallardo afirmó que "su hermana trabaja en una gran superficie y no ha sido una enchufada más", ha criticado Guardiola, quien rechaza que ésta sea la manera de "entender" las instituciones y el uso del dinero público, y quien ha considerado que por este tipo de planteamientos los socialistas "deberían estar lejos de la política y de las instituciones".

Obras del regadío de Monterrubio de la Serena

Sobre la infraestructura del regadío de Monterrubio de la Serena, cuya recepción por parte de la Junta se produjo el 30 de octubre, Guardiola ha destacado que permitirá transformar 1.200 hectáreas y que los más de 300 socios de la comunidad de regantes del Valle del Zújar podrán utilizarla "ya en la próxima campaña".

La obra incluye dos balsas conectadas que permitirán un consumo de 1.250 metros cúbicos por hectárea y año, captados del arroyo Benquerencia mediante un azud y una toma, con apoyo del río Zújar en épocas de sequía. Un 90% de la superficie corresponde a olivar y un 10%, a almendro y pistacho, un cultivo que, según la presidenta, avanza "a pasos agigantados".

Guardiola ha señalado que se trata de "una infraestructura que apuesta por el campo" y que contribuirá a la creación de riqueza, el desarrollo económico, el asentamiento de población y el relevo generacional. " Y yo creo que esto vamos a verlo de aquí a unos años y lo va a aportar esta infraestructura tan importante, tan deseada y tan esperada por toda la zona", ha declarado.