Ilusión, esfuerzo, trabajo y humildad: los deberes para el nuevo líder del campo extremeño

El VIII Congreso Regional de UPA-UCE Extremadura, celebrado este miércoles en Mérida, ha oficializado el relevo al frente de la organización agraria. Óscar Llanos, agricultor de Miajadas, asumirá la secretaría general durante los próximos cuatro años tras obtener un 94,26% de apoyos, encabezando una ejecutiva renovada en más de un 80% y formada por trece personas —cinco mujeres y ocho hombres—.

Llanos ha agradecido la confianza de los delegados y de su predecesor, Ignacio Huertas, cuyo trabajo ha considerado fundamental para mantener una organización “en pie defendiendo y representando a los agricultores y ganaderos de la región”. El nuevo secretario general ha subrayado la importancia de incorporar “savia nueva”, tal y como está ocurriendo también en las ejecutivas comarcales.

La despedida de Huertas: paso “al lado”, no atrás

El hasta ahora secretario general, Ignacio Huertas, ha vivido una jornada “muy emotiva” al despedirse del cargo tras 22 años de liderazgo. Ha asegurado que da “un paso al lado” con la satisfacción de dejar una organización “más cohesionada, más fuerte y de referencia para las explotaciones familiares”.

Huertas ha agradecido el apoyo recibido durante etapas complejas, incluida la operación Tellus, en la que llegó a estar 104 días en prisión. “Lo importante era que la organización continuara adelante y eso lo hemos conseguido”, ha afirmado. A Llanos le ha trasladado cuatro recomendaciones para el futuro: ilusión, esfuerzo, trabajo y humildad.

Ha aclarado, además, que seguirá vinculado a la defensa del campo desde la Secretaría de Agricultura de la Ejecutiva Federal de UPA.

Retos y prioridades de la nueva etapa

Llanos afronta una etapa marcada por desafíos estructurales como el relevo generacional, la dificultad para encontrar mano de obra, las consecuencias de la sequía, los cambios en la PAC, los aranceles o la persistente falta de precios justos. Su compromiso, ha dicho, será reforzar el modelo de agricultura familiar y trabajar para que agricultores y ganaderos puedan seguir viviendo en sus pueblos “produciendo alimentos a unos precios justos”.

Resoluciones del congreso

El congreso ha aprobado varias resoluciones relativas a la Ley de Agricultura Familiar, el relevo generacional, la problemática de la mano de obra y los efectos del cambio climático, reafirmando la hoja de ruta de la organización para los próximos años.