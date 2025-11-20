Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de noviembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Maxi Rubio, vinculado históricamente a las categorías base del fútbol cacereño, solicita que el Consejo de Sanidad Pública evalúe el complejo deportivo

Cuatro de voces destacadas de Extremadura que vivieron hace medio siglo la muerte del caudillo aquel 20 de noviembre de 1975 cuentan lo que significó despertar en una España que abandonaba el blanco y negro para dejar entrar al color

El magistrado ha denegado la excarcelación que había solicitado su defensa, que lo ha recurrido a la Audiencia Provincial y está a la espera de respuesta

Jorge Villar, autor de Check-in al éxito, propone un modelo basado en la personalización, la sostenibilidad y la autonomía del propietario para impulsar la repetición de visitas y las reservas directas

El préstamo permitirá impulsar infraestructuras rurales, protección ambiental y prevención para desastres naturales