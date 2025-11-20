Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de noviembre
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Una nueva denuncia pone en entredicho el "lamentable" estado del campo de fútbol Sergio Trejo de Cáceres: "Goteras, sin aseos y problemas estructurales"
Maxi Rubio, vinculado históricamente a las categorías base del fútbol cacereño, solicita que el Consejo de Sanidad Pública evalúe el complejo deportivo
La crónica extremeña de la muerte de Franco: "Esa noche en Radio Nacional brindamos con una botella de whisky"
Cuatro de voces destacadas de Extremadura que vivieron hace medio siglo la muerte del caudillo aquel 20 de noviembre de 1975 cuentan lo que significó despertar en una España que abandonaba el blanco y negro para dejar entrar al color
El juez mantiene en prisión al ‘lolete’ que ayudó a la niña herida en el tiroteo de San Lázaro de Plasencia
El magistrado ha denegado la excarcelación que había solicitado su defensa, que lo ha recurrido a la Audiencia Provincial y está a la espera de respuesta
El nuevo modelo turístico creado en Cáceres que impulsa reservas directas y repetición de visitas
Jorge Villar, autor de Check-in al éxito, propone un modelo basado en la personalización, la sostenibilidad y la autonomía del propietario para impulsar la repetición de visitas y las reservas directas
Extremadura firma con el BEI un préstamo de 90 millones de euros para cofinanciar proyectos agrícolas de desarrollo rural
El préstamo permitirá impulsar infraestructuras rurales, protección ambiental y prevención para desastres naturales
- En directo | El riesgo extremo de lluvias en el norte de Cáceres obliga a la Junta a activar la fase de emergencia por inundaciones
- Pedro Vázquez, primer bombero forestal extremeño con jubilación anticipada: 'Estoy muy contento, merecemos este descanso
- Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea: entran Zulema Romero y Kini Carrasco
- La Junta de Extremadura levantará las restricciones urbanísticas en los municipios afectados por 39 Zepas
- Las cinco localidades más lluviosas de Extremadura acumulan más de 620 litros por metro cuadrado
- Rachas de viento de hasta 109 kilómetros por hora: las cinco localidades extremeñas donde más golpea la borrasca
- Ya hay fecha comprometida para la alta velocidad en Extremadura: los trenes circularán a 300 km/h la próxima primavera
- Undécimo llamamiento urgente de Educación este curso: se buscan 16 docentes