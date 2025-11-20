Plazo abierto para las ayudas de hasta 8.000 euros destinadas al fomento del comercio en Extremadura

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó este miércoles una resolución que autoriza la convocatoria de ayudas destinadas a impulsar el comercio mediante acciones conjuntas de dinamización comercial en la región, con un presupuesto total de 1.500.000 euros.

El objetivo de estas subvenciones es apoyar proyectos que fomenten la actividad comercial, promocionen el comercio en Extremadura y refuercen el asociacionismo entre los negocios del sector.

La convocatoria contempla dos modalidades de ayudas: la primera dirigida a ayuntamientos y entidades locales menores de la comunidad, y la segunda enfocada a asociaciones, federaciones y confederaciones relacionadas con el comercio que cumplan las condiciones establecidas.

Entre las actuaciones financiables se incluyen campañas publicitarias, elaboración de carteles y folletos, alquiler de bienes y equipos, y la contratación de servicios externos para actividades como animación, vigilancia, seguridad, limpieza, seguros, montaje de instalaciones o elaboración de guías comerciales digitales, con un límite de 2.000 euros.

También se cubrirán gastos en material promocional, creación de plataformas de comercio electrónico (Marketplace), desarrollo e implantación de software para captar clientes, programas de fidelización y sistemas inteligentes en áreas comerciales basados en tecnologías como inteligencia artificial o análisis de datos, entre otras iniciativas.

Las ayudas cubrirán el 90 % de los gastos subvencionables, con un máximo de 8.000 euros por solicitud para municipios con más de 20.000 habitantes; 6.000 euros para localidades de entre 10.001 y 20.000 habitantes; 5.000 euros para municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes; y 4.000 euros para poblaciones inferiores a 5.000 habitantes o entidades locales menores.

La tramitación se realizará por el procedimiento de concesión directa mediante convocatoria abierta. El plazo para presentar solicitudes estará disponible desde el 20 de noviembre de 2025 hasta el 31 de julio de 2026, y deberá realizarse de forma electrónica.