Vox promete llevar la homologación salarial del profesorado extremeño a su programa del 21D

El candidato de Vox a la Junta de Extremadura en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, Óscar Fernández Calle, ha asegurado este jueves que los sindicatos docentes tienen su "apoyo total" y ha avanzado que su programa electoral incluirá la homologación salarial con la media nacional del profesorado, junto con "varias medidas" que el partido ya hizo llegar previamente a "la señora Guardiola y que ella tiró a la basura".

Fernández Calle ha realizado estas declaraciones tras mantener una reunión con representantes sindicales del ámbito educativo. El candidato ha señalado que a la cita no acudieron CC.OO. ni UGT, algo que, según ha afirmado, "tampoco nos extraña, porque hace mucho tiempo dejaron de ser sindicatos para pasar a ser activistas políticos que viven de las subvenciones".

"Apoyo total a sus reivindicaciones"

En el encuentro la formación ha traslado a los sindicatos "nuestro apoyo total a sus reivindicaciones", entre ellas la subida salarial solicitada por las organizaciones presentes para conseguir que la homologación "sea una realidad". "Nos hemos comprometido, por coherencia, porque nosotros les apoyamos cuando hicieron la huelga y en sus manifestaciones para pedir esta reivindicación", ha explicado Fernández Calle en declaraciones a los medios tras la reunión.

"Por lo tanto, hemos vuelto a reiterar ese compromiso que tenemos tan claro con los sindicatos docentes y con la reivindicación que nos han planteado, que nos parece absolutamente justa", ha concluido.