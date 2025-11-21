Abascal irrumpe en Coria y eleva la presión sobre el PP: exige fin del "fanatismo verde" para pactar

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha centrado este miércoles en Coria —adonde ha acudido en el marco de la precampaña extremeña— sus críticas hacia la Junta de Extremadura, la presidenta María Guardiola y las políticas que, a su juicio, afectan al empleo y al desarrollo económico regional. Abascal ha aprovechado la visita en la comunidad para poner de manifiesto que cualquier entendimiento postelectoral tendrá que pasar por el fin del "fanatismo verde", una de las líneas rojas que el partido mantiene para reeditar un acuerdo con los populares.

El líder de Vox ha denunciado ante la Junta Electoral la reciente presentación de oferta pública anunciada por el Ejecutivo autonómico, asegurando que "utilizar una oferta pública de empleo en campaña es poner las instituciones al servicio de un partido" y lo interpreta como prueba de que "PP y PSOE actúan igual".

Abascal ha defendido que el problema del empleo en la región pasa por "dejando de acosar a los autónomos, bajando los impuestos, quitando burocracia y terminando de una vez por todas con el fanatismo verde y renunciar a los intentos de cerrar la nuclear de Almaraz que da empleo a muchísimas personas", políticas que, según ha dicho, lastran la actividad del campo y la industria extremeña.

Condiciones de Vox para un acuerdo

Sobre un posible pacto de gobierno tras las elecciones, Abascal ha afirmado que el cambio político en Extremadura "solo fue posible gracias a la aparición de Vox" y ha sostenido que, si se repite un escenario similar al de 2023, "el PP deberá asumir que no tiene mayoría y que la alternativa exige un cambio real".

Ha reprochado además a María Guardiola que "se resistió hasta demonizar" a su partido y ha pedido a la dirigente popular que aclare "qué le molesta de los presupuestos que sí se han podido acordar en otras regiones". Vox mantiene como condiciones "un cambio de rumbo, el fin de las políticas del fanatismo verde y atención prioritaria a quienes no reciben ayuda". Si el PP no acepta estos puntos, ha advertido que "la señora Guardiola tendrá que pactar con quienes siempre pacta: el socialismo extremeño".

Señalamientos a Sánchez y al panorama nacional

En el plano estatal, Abascal ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar en el centro de "una realidad insoportable" vinculada, según él, a diversas tramas que afectan a colaboradores y altos cargos. "¿De quién depende el delincuente del Fiscal General del Estado? ¿De quién dependía Ábalos? ¿De quién dependía Cerdán? ¿De quién depende Gallardo? De la misma persona. Del capo de la mafia. De Pedro Sánchez, que llegó a la presidencia para combatir la corrupción del PP y ha terminado robando a manos llenas, a cara descubierta", ha sentenciado.

El presidente de Vox ha advertido de que "España no recuperará la democracia hasta que Sánchez se siente en un banquillo y responda por su traición, por los crímenes contra el Estado de derecho y por los actos de todos los que dependían de él". Ha sostenido además que, mientras se desarrollaban estas tramas, el Ejecutivo "aplicaba políticas contra el pueblo, contra el campo, contra la industria y contra la libertad de expresión y de educación".

Según Abascal, parte de estas medidas no dependen solo del PSOE, "sino también del PP, de Guardiola y de Bruselas", en referencia al Pacto Migratorio, las políticas ambientales y la "imposición de ideologías de género". Ha concluido apelando al cambio de rumbo que propone VOX, confiando en que las próximas elecciones permitan "derrotar tanto a los de la estafa como a los de la mafia".