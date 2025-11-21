Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empleo público

La acumulación de ofertas supondrá la mayor convocatoria de oposiciones de la Junta de Extremadura en una década: 1.644 plazas

La administración regional y los sindicatos negocian el baremo de la nueva convocatoria que saldrá en diciembre con 1.195 plazas, que se sumarán a las 449 ya publicadas hace un año

La mesa sectorial ratifica la Oferta de Empleo público de 2025 (compuesta por 746 plazas) y negocia también la convocatoria de turno de ascenso, que no se publicaba desde 2019

Mesa sectorial celebrada esta mañana.

Mesa sectorial celebrada esta mañana. / JUNTAEX

Guadalupe Moral

Cáceres

Ya se había anunciado, pero hoy se ha dado un paso más para que sea una realidad. La Mesa Sectorial de Administración Pública han abordado esta mañana la nueva convocatoria de oposiciones con 1.195 plazas, correspondientes a las ofertas de empleo público de 2022 y 2023, que se acumularán a la ya publicada en diciembre de 2024 con 449 plazas (de la Ope de 2021), para las que ya se han inscrito 33.000 personas. De esta forma, saldrán a oposición de forma conjunta 1.644 plazas en la que será la mayor convocatoria de la última década y concretamente desde que existe la tasa de reposición (impuesta desde 2013).

La Junta ratifica así la acumulación de las ofertas y ha abordado en la reunión de esta mañana con los sindicatos el baremo de la nueva convocatoria, que se publicará en diciembre, previsiblemente antes de las elecciones del próximo 21 de diciembre. Está previsto que los exámenes se desarrollen durante el primer semestre de 2026.

La convocatoria lanzada en diciembre de 2024 consta de un total de 449 plazas, de las que 150 son de personal funcionario y 299 de personal laboral. Y, por su parte, la nueva convocatoria contará con 1.195 plazas, de las que 332 son de personal funcionario y 863 de laborales. Esta ampliación permitirá además sacar plazas de categorías y especialidades que no se habían convocado el año pasado.

Asimismo, en la mesa sectorial celebrada este viernes también se ha ratificado la oferta de 2025 de Administración General, aprobada en la Mesa General de Negociación celebrada el pasado martes, compuesta por 746 plazas (335 para personal funcionario y 411 para personal laboral). Además, se ha negociado la convocatoria de turno de ascenso que no se convocaba desde el año 2019, según indica la Junta en una nota.

La compraventa de viviendas marca un 20% de alza anual en Extremadura tras el mejor septiembre de la serie

La acumulación de ofertas supondrá la mayor convocatoria de oposiciones de la Junta de Extremadura en una década: 1.644 plazas

Gallardo defiende una campaña "netamente extremeña" y asegura que el PSOE llega al 21D "con fuerza"

"Estamos cansados de que Extremadura siempre quede para después": los regionalistas piden decidir en el futuro de la región

Irene de Miguel denuncia la "privatización escandalosa" de la sanidad extremeña y promete atención primaria en 48 horas

El PSOE critica el coste de 7 millones del 21D y tilda a Guardiola de "mitómana"

Extremadura registra sus primeras temperaturas bajo cero: el frío irrumpe con fuerza y prepara un fin de semana gélido

