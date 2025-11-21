La artista Chloe de la Rosa encenderá la Navidad en Almendralejo desde la plaza de Abastos

La encargada de accionar el botón del encendido oficial de la Navidad en Almendralejo será la joven artista extremeña Chloe de la Rosa, representante de España en Eurovisión Junior. El acto tendrá lugar el viernes 28 de noviembre, a las 18:30 horas, en la explanada del Mercado Municipal, que se convertirá este año en uno de los principales puntos neurálgicos de las fiestas. En este mismo espacio se ubicará el Mercado Navideño, formado por una docena de puestos que ofrecerán productos típicos, decoración, golosinas, pastelería y artículos artesanales.

La ciudad estrenará para esta campaña más de 500 elementos decorativos, distribuidos en cerca de un centenar de calles, plazas y avenidas. Entre las novedades más destacadas figuran una gran estrella de Navidad, un regalo luminoso gigante, los camellos de los Reyes Magos, varios ángeles iluminados y un árbol de Navidad de 20 metros con diseño renovado que presidirá la Plaza de Extremadura. La empresa Iluminaciones Henry será la encargada de la decoración en virtud del contrato bianual adjudicado la pasada primavera y que incluye también la iluminación de la Feria de la Piedad.

Además, el municipio contará con 9.000 metros de guirnalda LED, que ornamentarán las principales vías y edificios emblemáticos como el Ayuntamiento, el Teatro Carolina Coronado, la Escuela de Música, la Escuela Oficial de Idiomas, la Torre de la Purificación y la ermita de La Piedad. El recién reabierto Mercado de Abastos disfrutará también de un refuerzo especial de iluminación para reforzar su protagonismo durante estas fechas.

La jornada del encendido estará acompañada de una completa programación familiar. Desde las 17:30 horas, se celebrará un espectáculo infantil con personajes muy populares entre los más pequeños. Asimismo, de 16:30 a 20:00 horas, estará abierta la Casita de Papá Noel, atendida por elfos que realizarán globoflexia. Tras la cuenta atrás y el encendido, Chloe de la Rosa ofrecerá un concierto en directo, seguido de un photocall y firma de autógrafos, todo ello retransmitido en directo por Canal Extremadura.

Mercado navideño

El fin de semana continuará con el Mercado Navideño, que abrirá el sábado 29 de noviembre de 11:30 a 23:00 horas. A las 12:30 horas tendrá lugar un espectáculo flamenco de la escuela de Carmen “La Parreña”, y a las 17:00 horas, la actuación infantil “Fantasy Christmas”. La programación completa con todos los detalles se dará a conocer en unos días.