"Estamos cansados de que Extremadura siempre quede para después": los regionalistas piden decidir en el futuro de la región

La coalición regionalista Juntos por Extremadura-Levanta ha reivindicado este viernes que, frente a otras formaciones que "publican nombres", su candidatura ofrece "un propósito" y busca representar "al extremeño de verdad" de cara a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

"Estamos cansados de que Extremadura siempre quede para después. Nuestro mensaje es claro: o levantamos esta tierra ahora, o tarde será siempre. No queremos resignarnos", ha señalado la coalición, que considera que el 21D supone una oportunidad para que la comunidad deje de ocupar "un papel secundario" y empiece a marcar su propio rumbo "con decisión".

"La gente sabe lo que es perder oportunidades en su tierra"

Juntos por Extremadura-Levanta ha defendido que concurren a los comicios con listas renovadas y centradas en los problemas cotidianos de la ciudadanía. "No hemos venido a repetir lo que ya existe, sino a ofrecer lo que falta: gente preparada, gente que trabaja, gente que sabe lo que duele perder oportunidades en su tierra", ha afirmado.

La coalición sostiene que su proyecto se basa en "un propósito, una hoja de ruta y una identidad clara" para "levantar Extremadura desde el territorio, desde la realidad y desde la gente que la vive cada día". Su candidato a la Presidencia de la Junta, Raúl González, ha asegurado que las listas de la formación "no nacen para ocupar escaños", sino "para levantar esta tierra", devolver la dignidad política a Extremadura y abrir un camino "nuevo, limpio y útil".

Perfiles independientes y relevo generacional

Ha destacado la incorporación de perfiles independientes y un relevo generacional, profesional y social. Ha defendido que frente a la dinámica de ruido, confrontación y debates internos que ha marcado la agenda de otros partidos, esta coalición se enfoca "en aportar soluciones útiles a problemas reales que los extremeños llevan décadas reclamando".

Las lista de Cáceres y Badajoz se han estructurado teniendo en cuenta los ejes clave que afectan directamente al día a día de la ciudadanía como la despoblación y la marcha de los jóvenes; la falta de oportunidades laborales; el abandono del campo y del tejido productivo, y la necesidad "urgente" de desarrollo económico y estabilidad administrativa.