La directora del Instituto de la Mujer de Extremadura: "La violencia digital supera incluso la violencia de los entornos físicos"

Puede llegar a ser más intensa, «más grave» e incluso más dañina porque es constante las 24 horas del día. En el mundo virtual «también se produce violencia física, psicológica y sexual», advirtió ayer Beatriz Arjona Rovira, directora del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEx). Habló del «embaucamiento» a través de las redes de los agresores sexuales para captar a sus víctimas, del engaño y de las coacciones para llegar a quedar físicamente en ocasiones con menores de edad o personas con discapacidad «que tienen dificultades para detectar los peligros».

Pero también habló de aquella otra ciberviolencia que se ejerce a través de las redes contra las mujeres víctimas de violencia de género: de la revelación de secretos, las coacciones para difundir imágenes íntimas de la pareja si no vuelve con el maltratador, del chantaje, de la manipulación emocional, de las amenazas veladas a través de los ‘estados’... «Los mensajes de terror 24/7 son tremendos, porque una amenaza se puede producir en un entorno físico en un punto concreto del día, sin embargo, en el entorno digital se extiende mucho más a lo largo del tiempo y supone una mayor cronificación de las secuelas de la victimización», denunció Arjona.

Se pronunció así la directora del IMEx antes del inicio de una charla-coloquio sobre ciberviolencia de género y ciberdelitos celebrada ayer en la Casa de la Mujer de Cáceres, enmarcada dentro de las actividades organizadas en la región (bajo el lema ‘Lo que no se ve, también duele') para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre, declarado oficialmente por la ONU desde 1999.

Agentes especializados

Dos agentes de un grupo especializado de la Guardia Civil impartieron ayer la charla con la que pretenden ayudar a detectar esas prácticas delictivas y también a afrontarlas. «Yo diría que actualmente la situación es casi más grave, la violencia digital ahora mismo está equiparada o incluso supera la violencia de los entornos físicos porque se extiende a lo largo del tiempo, perdura y todos tenemos el móvil todo el día en nuestras manos, con lo cual la gravedad de la situación de violencia es mucho mayor», subrayó.

Por ello, ante esta desbordante realidad, desde el IMEx recomiendan a las mujeres guardar las máximas pruebas digitales posibles y denunciar ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. «Hay que guardar los mensajes de WhatsApp, las fotografías, hacer capturas de pantalla de todo para tener pruebas. Esto no es como una amenaza que se produce en un ascensor, en un teléfono móvil tienes un medio óptimo para poder probar estas situaciones».

"Vergüenza" a denunciar

A pesar de que los datos de violencia contra las mujeres no están desagregados para poder conocer la incidencia real de la violencia digital, Arjona insistió en que lo que se conoce solo es la punta del iceberg: «sabemos que muchas veces no se están denunciando esas por cosas por vergüenza, por eso animamos a que se denuncien también estas situaciones porque hay unidades específicas de ciberdelincuencia».

Además de esta charla, el IMEx quiere que la conmemoración del 25-N sea una jornada para la sensibilización contra la violencia de género y con este fin la Casa de la Mujer también ha puesto en marcha un buzón para que las personas que lo deseen, a través de un QR, puedan dejar un mensaje de aliento para las mujeres que están sufriendo malos tratos. «Porque esta situación nos compete a todas y a todos y tenemos que colaborar en la sensibilidad y la prevención», animó Arjona. Con todos los mensajes se hará un gran mural.