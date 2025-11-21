Ibercaja y El Corte Inglés impulsan la V edición de la Escuela de Liderazgo Inspirador

El pasado 19 de noviembre tuvo lugar, en el Edificio Ibercaja de Badajoz, la Gran Final de la V Edición de la Escuela de Liderazgo Inspirador, el evento formativo, participativo y competitivo más grande e ilusionante de Extremadura dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años. La Escuela es una iniciativa de Ibercaja, con el patrocinio de El Corte Inglés y con la colaboración del Instituto de la Juventud de Extremadura y la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, organizada por COMMUN.

En la Gran Final, más de 400 extremeños, estudiantes y jóvenes profesionales provenientes de muchos lugares de España, se dieron cita para competir por los 3.000 euros en premios con los que la Escuela reconoce a los mejores proyectos. El premio principal de la Escuela reconoce al mejor proyecto con 1.000 euros y al subcampeón con 500 euros. Además, es acreedor del Premio Ibercaja, con una dotación de 1.000 euros, el mejor proyecto de entre los que hayan integrado los planes de la institución en su proyecto innovador. También se entregarán otros reconocimientos individuales y colectivos.

El objetivo de la Escuela es hacer un análisis de los principales problemas para las generaciones actuales y futuras. Y lo hace a través de la propuesta de 10 grandes retos, entre los que se encuentran la despoblación del mundo rural, la retención y atracción del talento joven o la gestión de los recursos hídricos o energéticos, entre otros. Cada grupo participante desarrolla un proyecto innovador que busca contribuir a la solución de alguno de estos desafíos.

Para ello, durante meses, todos los integrantes de la EdLI han recibido formación en materias de liderazgo, desarrollo de proyectos innovadores y estrategias de comunicación, materiales y apoyo continuo y han ido clasificando en una serie de rondas hasta llegar a los 35 grupos que participaron en las Rondas Finales, en las que se elegieron a los 5 proyectos que compitieron en la Gran Final.

La Escuela de Liderazgo Inspirador se ha convertido ya en uno de los foros más importantes de Extremadura para hablar de los retos de futuro y de la manera de afrontarlos, y que hace protagonistas a los jóvenes que deberán liderar la solución a los mismos. Esta perspectiva cuenta ya con el apoyo del tejido empresarial extremeño, como muestra de apoyo a los planes de participación juvenil, pero también como punto de encuentro entre empresas, instituciones y los jóvenes talentos de la región.

Roberto Ledesma, director territorial de Ibercaja y Francisco Mendoza, Responsable de Instituciones de El Corte Ingles Extremadura. / Pepe Calero

Autoridades

Asistieron al acto Victoria Bazaga, Consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte; Ignacio Gragera, Alcalde de Badajoz; Raquel Martín, Directora General del Instituto de la Juventud de Extremadura; Roberto Ledesma, Director Territorial de Ibercaja; y Francisco Mendoza, Responsable de Instituciones de El Corte Inglés en Extremadura. Además, estarán presentes en el acto como integrantes del jurado que decidirá los ganadores responsables del Grupo Bolschare, la Deutz Businness School, UNINDE y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Extremadura.

La Escuela de Liderazgo Inspirador ha llegado de manera directa durante sus cinco ediciones a más de 2.500 jóvenes extremeños y se afianza cada año como uno de los principales foros de participación juvenil en Extremadura.