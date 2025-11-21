Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de noviembre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Los negocios chinos ya no son de 'Todo a 100': Andy y Ana abren su tienda de moda en pleno corazón de Cáceres
Yuco es el nuevo proyecto ubicado en la plaza de América desde el pasado mes de octubre
Grupo Alba triunfa en unos premios Pyme 2025 que destacan las excelencias cacereñas
Fueron además distinguidas Bombones Valcorchero (Internacionalización), Modular System (Innovación), Winning Security (Empleo) y Quesos del Casar (Sostenibilidad)
La directora del Instituto de la Mujer de Extremadura: "La violencia digital supera incluso la violencia de los entornos físicos"
La Casa de la Mujer de Cáceres acoge una charla de la Guardia Civil sobre la ciberviolencia de género para ayudar a las víctimas a detectarla y afrontarla. El IMEx anima a denunciar también amenazas, engaños, coacciones o chantajes a través de las redes
Un juzgado de Cáceres condena a una empresa a pagar 7.500 euros por vulnerar el derecho a la huelga
Deberá indemnizar por daños y perjuicios a un sindicato que defendía a un empleado. Los hechos ocurrieron en 2024 en la oficina de Hervás
La batalla silenciosa de los bares: precios bajos, redes sociales y la búsqueda del equilibrio en Cáceres
Entre la presión por atraer clientes y el riesgo de la rentabilidad mínima, locales como Nublanco ajustan sus estrategias para sobrevivir sin perder identidad
- En directo | El riesgo extremo de lluvias en el norte de Cáceres obliga a la Junta a activar la fase de emergencia por inundaciones
- Pedro Vázquez, primer bombero forestal extremeño con jubilación anticipada: 'Estoy muy contento, merecemos este descanso
- Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea: entran Zulema Romero y Kini Carrasco
- La Junta de Extremadura levantará las restricciones urbanísticas en los municipios afectados por 39 Zepas
- Rachas de viento de hasta 109 kilómetros por hora: las cinco localidades extremeñas donde más golpea la borrasca
- Las cinco localidades más lluviosas de Extremadura acumulan más de 620 litros por metro cuadrado
- Undécimo llamamiento urgente de Educación este curso: se buscan 16 docentes
- Extremadura tendrá seis puentes en 2026: consulta todos los festivos