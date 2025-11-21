Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de noviembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Yuco es el nuevo proyecto ubicado en la plaza de América desde el pasado mes de octubre

Fueron además distinguidas Bombones Valcorchero (Internacionalización), Modular System (Innovación), Winning Security (Empleo) y Quesos del Casar (Sostenibilidad)

La Casa de la Mujer de Cáceres acoge una charla de la Guardia Civil sobre la ciberviolencia de género para ayudar a las víctimas a detectarla y afrontarla. El IMEx anima a denunciar también amenazas, engaños, coacciones o chantajes a través de las redes

Deberá indemnizar por daños y perjuicios a un sindicato que defendía a un empleado. Los hechos ocurrieron en 2024 en la oficina de Hervás

Entre la presión por atraer clientes y el riesgo de la rentabilidad mínima, locales como Nublanco ajustan sus estrategias para sobrevivir sin perder identidad