Óscar Pérez promete una "purga" de cargos políticos en las instituciones públicas extremeñas

Rocío Muñoz

Cáceres

Óscar Pérez, candidato por Cáceres a la Asamblea de Extremadura en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre por Una Extremadura Digna – Soberanía y Trabajo (UED-SYT), ha prometido una "purga" de cargos políticos en las instituciones públicas y ha situado la despolitización como una de las medidas prioritarias de su programa electoral.

Pérez ha anunciado que, en caso de obtener representación, su grupo parlamentario impulsará "una despolitización real y efectiva" de los organismos públicos de la región. Según ha indicado, numerosos centros y servicios —como residencias de mayores, instituciones culturales o dispositivos sanitarios— se han convertido en "agencias de colocación" para personas designadas por intereses partidistas, que ocupan puestos de responsabilidad sin criterios claros de mérito o experiencia.

"Vamos a acabar con los estómagos agradecidos"

"Vamos a acabar con los estómagos agradecidos y con los cargos colocados por obediencia partidista. Estas instituciones deben estar al servicio de Extremadura, no al servicio de los partidos. No nos temblará la mano a la hora de cesar a quienes no cumplan con la capacidad y dedicación que estos puestos exigen".

La formación propone que los puestos de dirección y coordinación en estos servicios sean ocupados por trabajadores del propio sistema público, seleccionados mediante procedimientos transparentes y con participación de las plantillas. El objetivo, según ha explicado Pérez, es garantizar que estas funciones recaigan en profesionales con experiencia y conocimiento directo del funcionamiento de los centros.

Apuesta por los trabajadores públicos

"Respaldaremos a los trabajadores públicos que llevan años demostrando su valía", ha señalado el candidato. "Son ellos quienes saben cómo deben funcionar estos centros, y son ellos quienes merecen asumir las responsabilidades que hoy ocupan personas nombradas por intereses ajenos al interés general".

Con esta medida, UED-SYT asegura que busca reforzar la profesionalidad, la imparcialidad y la eficiencia de las instituciones extremeñas, así como garantizar que los servicios públicos funcionen "con honestidad, transparencia y al servicio de la gente".

