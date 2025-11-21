World Cheese Awards 2025: Pastovelia conquista el oro con su Torta del Casar Pastoralia

Pastovelia ha sido distinguida con la medalla de oro en los World Cheese Awards2025 gracias a su Torta del Casar Pastoralia, reconocida como la mejor Torta del Casar del mundo en el certamen más influyente del panorama quesero internacional. Considerados los ‘Oscar del queso’, estos premios reúnen cada año a los mayores expertos del sector, consolidándose como el barómetro global de la excelencia láctea.

Este reconocimiento sitúa a Pastovelia en la vanguardia mundial del queso artesano, avalando la calidad organoléptica, la pureza de la materia prima y la maestría técnica que definen a la marca. Elaborada íntegramente con leche cruda de oveja, cuajo vegetal y siguiendo un protocolo de maduración preciso, la Torta del Casar Pastoralia expresa un perfil sensorial profundo: textura cremosa y untuosa, equilibrio entre notas lácticas y vegetales, y un retrogusto persistente que refleja la tipicidad del ‘terroir’ de la comarca de Sierra de Montánchez.

Detrás de este hito se encuentra un equipo que trabaja con rigor y conocimiento artesano,y un firme compromiso con la preservación de los métodos tradicionales. Cada pieza de la torta del Casar Pastoralia es fruto de un control exhaustivo de la leche, una maduración en una atmósfera adecuada y una filosofía productiva centrada en la autenticidad y la trazabilidad.

“Este galardón reconoce no solo la calidad del producto, sino la dedicación de un equipo que entiende el queso como un patrimonio cultural y gastronómico que debe ser protegido”, señala Azucena Gordo, maestra quesera de Pastovelia.

Con este premio, Pastovelia refuerza su posicionamiento como referente en la elaboración de DOP Torta del Casar y consolida su apuesta por un modelo de producción sostenible, respetuoso con los ritmos del campo y defensor del saber hacer quesero extremeño.

Sobre Pastovelia

El Grupo Laura Otero cuenta con diferentes diversificaciones de negocios, uno de ellos es Pastovelia, S.L. cuya actividad se centra en la producción y comercialización de tortas de queso de oveja bajo la D.O.P Torta del Casar. Creada en 2016, después de que Laura Otero S.A. rescatara de un concurso de acreedores a la ya extinguida Hermanos Pajuelo S.A.T., Eugenio Manzano Otero está al frente de la dirección y organización de esta.

Se trata de un proyecto que mantiene la elaboración artesanal y el mimo que caracteriza a la marca desde su creación en una pequeña fábrica artesanal, en el año 1996. Es la esencia de lo que durante siglos elaboraron los antiguos pastores de la zona, situados en las comarcas de los Llanos de Cáceres. Por ello, sus maestros queseros continúan elaborando bajo esas recetas la Torta del Casar, Pastoralia, y el queso de oveja semicurado con el objetivo de obtener un producto único.

La quesería actualmente cuenta con casi cinco mil metros cuadrados, un equipo de 8 trabajadores y el único centro de interpretación de la Torta del Casar (museo) de la región.

A lo largo de los últimos veinte años, su Torta del Casar Pastoralia ha recibido numerosos premios gracias a su sabor y textura siendo el último el Cincho de Plata 2022. En la categoría de cabra, el jurado de los World Cheese Awards les ha premiado con la medalla de bronce 2023-24.