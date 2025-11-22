El 21D movilizará a 12.600 extremeños para conformar las mesas electorales

Es quizá la lotería menos deseada, y este año tocará solo un día antes del Gordo de Navidad. Un total de 12.609 extremeños serán llamados en los próximos días para conformar las 1.401 mesas electorales que se instalarán en Extremadura el 21D. A partir de este sábado los ayuntamientos empezarán a celebrar los sorteos que designarán a los presidentes, vocales y suplentes que serán responsables de custodiar urnas y papeletas, comprobar la identidad de los votantes, gestionar las actas y garantizar el correcto desarrollo del escrutinio durante la jornada electoral.

Extremadura votará este año a las puertas de la Navidad, en un periodo festivo marcado por viajes, reuniones familiares y desplazamientos. Una circunstancia que podría incrementar el número de alegaciones presentadas ante las juntas electorales. Tanto por compromisos laborales como por cuidados o planes vacacionales ya reservados, se prevé un repunte de consultas en los próximos días, pero la Junta Electoral recuerda que solo las causas debidamente justificadas pueden ser aceptadas y que, incluso en fechas tan señaladas, formar parte de una mesa es un deber legal inexcusable.

CACERES.ELECCIONES GENERALES / CARLOS GIL

Titulares y suplentes

Cada mesa estará integrada por tres titulares (un presidente y dos vocales) y seis suplentes. Pueden resultar elegidos todos los ciudadanos de entre 18 y 70 años incluidos en el censo. Para ser presidente se exige Bachillerato o FP superior, y de forma subsidiaria el Graduado Escolar o equivalente, mientras que para ser vocal basta con saber leer y escribir. Solo quedan excluidos del sorteo los propios candidatos de los partidos políticos, determinados cargos públicos y las personas que acrediten causas justificadas ante la Junta Electoral. Y los únicos que pueden renunciar voluntariamente son los mayores de entre 65 y 70 años.

La designación se realiza en un sorteo público que convoca cada ayuntamiento (en este caso el plazo es del 22 y al 26 de noviembre), normalmente mediante un pleno extraordinario. La notificación a los ciudadanos elegidos se efectúa de forma personal en el domicilio que figura en el censo durante los tres días siguientes al sorteo. Un funcionario municipal (habitualmente policía local o personal notificador) debe intentar la entrega al menos dos veces en horarios distintos. Si no se localiza al designado, la comunicación puede efectuarse a un familiar o a un vecino. Y en último término, la publicación en el Boletín Oficial del Estado se considera válida.

Retribución de 70 euros

Quienes finalmente integren una mesa electoral tendrán derecho a una retribución neta de 70 euros, tanto titulares como suplentes que deban incorporarse después si alguno de los miembros se ausenta por una causa justificada. Además, disponen de permiso laboral retribuido durante la jornada de votación si es laborable y de una reducción de cinco horas en su jornada del día siguiente.

Lucía Feijoo Viera

Funciones del presidente de mesa

Durante el desarrollo de los comicios, el presidente de la mesa actuará como la mayor autoridad dentro del local electoral. Su primera función es constituir la mesa, rellenar y firmar el acta junto a los vocales e interventores y declarar el inicio de la votación pronunciando las palabras «empieza la votación». A lo largo del día deberá comprobar la identidad de los votantes, resolver incidencias, solicitar apoyo policial cuando sea necesario y supervisar cada fase del proceso.

Al cierre de las urnas, el presidente dirige el escrutinio: introduce los votos por correo en la urna, extrae y abre los sobres, anuncia el contenido en voz alta y valida el recuento junto a los vocales. Tras ello, debe entregar la documentación en el juzgado correspondiente.

Los vocales

Los vocales, por su parte, tienen la responsabilidad de verificar que la información del censo coincide, controlar la lista numerada de votantes, certificar que el número de sobres coincide con el registrado y firmar las actas.

Al finalizar el escrutinio, uno de ellos debe permanecer en el colegio electoral hasta que un trabajador de Correos acuda a recoger uno de los sobres con los resultados, una pieza clave del dispositivo de transmisión electoral.