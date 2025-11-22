Una delegación en defensa de Almaraz acudirá al Ministerio de Trabajo este lunes

Miembros de la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’, representantes del comité de empresa de la Central Nuclear e integrantes de Mujeres por Almaraz se desplazarán desde Navalmoral de la Mata hasta Madrid el próximo lunes con el fin de entregar y registrar oficialmente en la sede del Ministerio de Trabajo y Economía Social sendas cartas de cada uno de estos colectivos. Las misivas están dirigidas a la vicepresidenta segunda del Gobierno y titular de este departamento, Yolanda Díaz, y en ellas se le pide que reconsidere su posición contraria a la continuidad de la planta.

Los textos apelan a los puestos de trabajo que dependen de la central nuclear extremeña como principal argumento para defender la continuidad de la instalación. Sumar, socio minoritario del PSOE en el Gobierno y formación a la que pertenece Díaz, se ha mostrado abiertamente en contra de permitir una prórroga de la central de Almaraz.

Más allá de la ideología

En este sentido, en la carta firmada por la portavoz de Mujeres por Almaraz, Virginia Aizkorbe, se indica que son «Plenamente conscientes de que el pacto de Gobierno entre Sumar y el PSOE recoge de forma expresa» la clausura de las nucleares. Por eso, se le pide a la vicepresidenta que «mire más allá de la ideología», porque «una transición energética justa no puede construirse sobre el sacrificio de miles de familias».

Igualmente, el texto recoge el deseo de este colectivo de mantener una reunión con Yolanda Díaz para explicarle «con más detalle y en persona nuestro punto de vista».

«Le pido que escuche el clamor de los sindicatos, de los técnicos, de las pequeñas empresas y de las mujeres que sostenemos cada día esta comarca. Que su voz —tan necesaria en otros debates sociales— sea también la voz de Extremadura», se argumenta.