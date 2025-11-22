Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 22 de noviembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Casi 3.000 extremeñas tienen seguimiento policial por violencia de género, mientras las agresiones sexuales, con el 90% de las víctimas mujeres, se disparan un 17% en solo un año en la región

El PSOE dice que no es militante pero pertenece al equipo de gobierno y ha instado al alcalde a "la expulsión inmediata de este edil del grupo municipal, exigiendo la renuncia a su acta de concejal de forma irrevocable"

La nueva fase de excavación, preservación y musealización sitúa a la Cueva del Conejar en la primera línea europea de investigación mientras se prepara para convertirse en un aula viva para miles de visitantes y escolares

Miembros de la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’, representantes del comité de empresa de la Central Nuclear e integrantes de Mujeres por Almaraz registrarán cartas dirigidas a la vicepresidenta Yolanda Díaz

La administración regional y los sindicatos negocian el baremo de la nueva convocatoria que saldrá en diciembre con 1.195 plazas, que se sumarán a las 449 ya publicadas hace un año