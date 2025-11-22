Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 22 de noviembre

Actualidad
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
El 25-N más negro en Extremadura: tres asesinadas y más delitos contra la libertad sexual
Casi 3.000 extremeñas tienen seguimiento policial por violencia de género, mientras las agresiones sexuales, con el 90% de las víctimas mujeres, se disparan un 17% en solo un año en la región
El teniente de alcalde de Valdemorales (Cáceres) ingresa en prisión provisional por un delito contra la libertad sexual
El PSOE dice que no es militante pero pertenece al equipo de gobierno y ha instado al alcalde a "la expulsión inmediata de este edil del grupo municipal, exigiendo la renuncia a su acta de concejal de forma irrevocable"
Así será el nuevo fenómeno turístico de Cáceres: no es Maltravieso, es el Conejar, la otra cueva que puede revolucionar la arqueología europea
La nueva fase de excavación, preservación y musealización sitúa a la Cueva del Conejar en la primera línea europea de investigación mientras se prepara para convertirse en un aula viva para miles de visitantes y escolares
Una delegación en defensa de Almaraz acudirá al Ministerio de Trabajo este lunes
Miembros de la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’, representantes del comité de empresa de la Central Nuclear e integrantes de Mujeres por Almaraz registrarán cartas dirigidas a la vicepresidenta Yolanda Díaz
La acumulación de ofertas supondrá la mayor convocatoria de oposiciones de la Junta de Extremadura en una década con 1.644 plazas: este es el desglose por especialidad
La administración regional y los sindicatos negocian el baremo de la nueva convocatoria que saldrá en diciembre con 1.195 plazas, que se sumarán a las 449 ya publicadas hace un año
- Pedro Vázquez, primer bombero forestal extremeño con jubilación anticipada: 'Estoy muy contento, merecemos este descanso
- Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea: entran Zulema Romero y Kini Carrasco
- La Junta de Extremadura levantará las restricciones urbanísticas en los municipios afectados por 39 Zepas
- Undécimo llamamiento urgente de Educación este curso: se buscan 16 docentes
- Extremadura tendrá seis puentes en 2026: consulta todos los festivos
- A quién votarán los extremeños el 21D: estos son los 12 partidos que se presentan y sus candidatos
- ¿De dónde han salido los 400 millones de euros en neumáticos que impulsan la exportaciones en Extremadura?
- Noche de peligro en el norte de Extremadura: el río Jerte estuvo a 20 centímetros de desbordarse en Navaconcejo