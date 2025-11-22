Sin cita previa
Estos son los centros para vacunarse de la gripe y la covid: Extremadura ya ha administrado 7.394 dosis por la tarde y amplía la campaña una semana más
El Servicio Extremeño de Salud (SES) pretende facilitar la conciliación y mejorar la cobertura. Ocho centros de salud de la región permanecerán abiertos en horario vespertino
El Servicio Extremeño de Salud (SES) mantiene por tercera semana consecutiva la vacunación de gripe y covid en horario de tarde y sin cita previa, con el objetivo de facilitar la conciliación y mejorar el acceso a la inmunización de la población extremeña. La atención continuará ofreciéndose entre las 16.30 y las 19.30 horas.
En Badajoz, el Centro de Salud Valdepasillas abrirá turnos de vacunación vespertina el lunes 24 y el jueves 27.
En el resto de Extremadura, la vacunación de tarde se concentrará exclusivamente el jueves 27 en los siguientes centros:
- CS La Data (Plasencia)
- CS Navalmoral de la Mata
- CS Don Benito Este
- CS Villanueva Sur
- CS Urbano III (Mérida)
- CS San José (Almendralejo)
- CS Zona Centro (Cáceres)
Administradas 7.394 dosis
Durante las dos semanas anteriores, el SES ha administrado 7.394 dosis en estos turnos de tarde, lo que confirma —según el propio servicio— la buena acogida entre la población.
Para acudir a estos horarios ampliados, las personas interesadas deben llevar DNI y tarjeta sanitaria o de mutualista.
El SES subraya que esta medida busca facilitar la conciliación laboral y familiar, permitiendo vacunarse fuera del horario habitual de mañana. Además de la población adulta, también podrán inmunizarse frente a la gripe los niños de entre seis meses y cinco años.
Los menores de cinco años
Los menores de dos a cinco años recibirán una vacuna intranasal adquirida por el SES, mientras que quienes hayan recibido su última dosis de covid o hayan pasado la enfermedad deben respetar un intervalo mínimo de tres meses antes de recibir una nueva.
Por último, el Servicio Extremeño de Salud insta a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad de vacunación, recordando que la inmunización "es clave para proteger a las familias y a las comunidades durante la temporada de virus".
Síntoma de la gripe y de la covid
Según los expertos, este otoño e invierno la gripe llega con más virulencia y, por ello, se recomienda la vacunación. Estos son los síntomas, que aparecen de forma brusca y son intensos:
- Fiebre alta (38–40 ºC)
- Dolor muscular y articular
- Dolor de cabeza
- Cansancio extremo
- Escalofríos
- Tos seca
- Dolor de garganta
- Congestión o moqueo nasal
- En algunos casos, vómitos o diarrea (más frecuente en niños)
Sin embargo, los indicios de la covid suelen ser muy variados, desde muy leves hasta moderados o intensos, y que, a veces, se confunden con los de la gripe:
- Fiebre o febrícula
- Tos (seca o productiva)
- Dolor de garganta
- Congestión o goteo nasal
- Cansancio
- Dolor de cabeza
También pueden aparecer otros signos como:
- Dolor muscular
- Pérdida de gusto u olfato (menos común en variantes actuales, pero todavía posible)
- Dificultad respiratoria
- Diarrea o dolor abdominal
- Dolor en el pecho
Prevención
En cuanto a la prevención, tanto en la gripe como en la covid, las medidas a adoptar son muy similares. Para los sanitarios, la vacuna es la medida más eficaz para reducir el riesgo de contagio, sobre todo en personas mayores, enfermos crónicos, embarazadas, profesionales sanitarios y niños pequeños.
Junto a la vacuna, se recomienda el lavado frecuente con agua y jabón de las manos, mantener ventilados las habitaciones, evitar el contacto con enfermos y utilizar mascarillas.
Sin embargo, cuando una persona ya está infectada, las recomendaciones se centran en el reposo y buena hidratación, tomar analgésicos y antitérmicos para aliviar los dolores y bajar la fiebre, y evitar contagiar.
La mayoría de cuadros leves se resuelven en 3–7 días (gripe) o en unos días a una semana (covid leve).
- Pedro Vázquez, primer bombero forestal extremeño con jubilación anticipada: 'Estoy muy contento, merecemos este descanso
- Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea: entran Zulema Romero y Kini Carrasco
- La Junta de Extremadura levantará las restricciones urbanísticas en los municipios afectados por 39 Zepas
- Undécimo llamamiento urgente de Educación este curso: se buscan 16 docentes
- Extremadura tendrá seis puentes en 2026: consulta todos los festivos
- A quién votarán los extremeños el 21D: estos son los 12 partidos que se presentan y sus candidatos
- ¿De dónde han salido los 400 millones de euros en neumáticos que impulsan la exportaciones en Extremadura?
- Noche de peligro en el norte de Extremadura: el río Jerte estuvo a 20 centímetros de desbordarse en Navaconcejo