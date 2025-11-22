Estos son los centros para vacunarse de la gripe y la covid: Extremadura ya ha administrado 7.394 dosis por la tarde y amplía la campaña una semana más

El Servicio Extremeño de Salud (SES) mantiene por tercera semana consecutiva la vacunación de gripe y covid en horario de tarde y sin cita previa, con el objetivo de facilitar la conciliación y mejorar el acceso a la inmunización de la población extremeña. La atención continuará ofreciéndose entre las 16.30 y las 19.30 horas.

En Badajoz, el Centro de Salud Valdepasillas abrirá turnos de vacunación vespertina el lunes 24 y el jueves 27.

En el resto de Extremadura, la vacunación de tarde se concentrará exclusivamente el jueves 27 en los siguientes centros:

CS La Data (Plasencia)

CS Navalmoral de la Mata

CS Don Benito Este

CS Villanueva Sur

CS Urbano III (Mérida)

CS San José (Almendralejo)

CS Zona Centro (Cáceres)

Administradas 7.394 dosis

Durante las dos semanas anteriores, el SES ha administrado 7.394 dosis en estos turnos de tarde, lo que confirma —según el propio servicio— la buena acogida entre la población.

Para acudir a estos horarios ampliados, las personas interesadas deben llevar DNI y tarjeta sanitaria o de mutualista.

El SES subraya que esta medida busca facilitar la conciliación laboral y familiar, permitiendo vacunarse fuera del horario habitual de mañana. Además de la población adulta, también podrán inmunizarse frente a la gripe los niños de entre seis meses y cinco años.

Los menores de cinco años

Los menores de dos a cinco años recibirán una vacuna intranasal adquirida por el SES, mientras que quienes hayan recibido su última dosis de covid o hayan pasado la enfermedad deben respetar un intervalo mínimo de tres meses antes de recibir una nueva.

Por último, el Servicio Extremeño de Salud insta a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad de vacunación, recordando que la inmunización "es clave para proteger a las familias y a las comunidades durante la temporada de virus".

Síntoma de la gripe y de la covid

Según los expertos, este otoño e invierno la gripe llega con más virulencia y, por ello, se recomienda la vacunación. Estos son los síntomas, que aparecen de forma brusca y son intensos:

Fiebre alta (38–40 ºC)

Dolor muscular y articular

Dolor de cabeza

Cansancio extremo

Escalofríos

Tos seca

Dolor de garganta

Congestión o moqueo nasal

En algunos casos, vómitos o diarrea (más frecuente en niños)

Sin embargo, los indicios de la covid suelen ser muy variados, desde muy leves hasta moderados o intensos, y que, a veces, se confunden con los de la gripe:

Fiebre o febrícula

Tos (seca o productiva)

Dolor de garganta

Congestión o goteo nasal

Cansancio

Dolor de cabeza

También pueden aparecer otros signos como:

Dolor muscular

Pérdida de gusto u olfato (menos común en variantes actuales, pero todavía posible)

Dificultad respiratoria

Diarrea o dolor abdominal

Dolor en el pecho

Prevención

En cuanto a la prevención, tanto en la gripe como en la covid, las medidas a adoptar son muy similares. Para los sanitarios, la vacuna es la medida más eficaz para reducir el riesgo de contagio, sobre todo en personas mayores, enfermos crónicos, embarazadas, profesionales sanitarios y niños pequeños.

Junto a la vacuna, se recomienda el lavado frecuente con agua y jabón de las manos, mantener ventilados las habitaciones, evitar el contacto con enfermos y utilizar mascarillas.

Sin embargo, cuando una persona ya está infectada, las recomendaciones se centran en el reposo y buena hidratación, tomar analgésicos y antitérmicos para aliviar los dolores y bajar la fiebre, y evitar contagiar.

La mayoría de cuadros leves se resuelven en 3–7 días (gripe) o en unos días a una semana (covid leve).