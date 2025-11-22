Estos son los nombres más puestos en Extremadura: Manuel arrasa entre niños y Lucía mantiene el reinado entre niñas
El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma las tendencias y revela cómo han cambiado las preferencias respecto a años anteriores
El nombre Manuel vuelve a situarse como el más elegido para los recién nacidos en Extremadura durante 2024, con 131 bebés, según los datos publicados esta esemana por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el caso de las niñas, Lucía, con 92, continúa como la opción favorita entre las familias de la región.
Después de Manuel, los nombres más populares entre los niños extremeños han sido Hugo (91), Martín (74), Gonzalo (67), Javier (66) y Pablo (65). Entre las niñas, el segundo nombre más puesto ha sido Carmen (78), seguido de María (74), Sofía (73), Paula (64) y Martina (59).
Badajoz y Cáceres: diferencias claras entre provincias
En la provincia de Badajoz, Manuel arrasa con 98 registros, muy por encima del resto. Le siguen Álvaro (63), Daniel (56), Alejandro (53) y Mario (47).
En el caso de las niñas pacenses, Lucía también lidera con 63, seguida de Carmen (56), María (54), Sofía (51), Carla (47) y Paula (47).
En la provincia de Cáceres, la tendencia se invierte: Hugo se convierte en el nombre más puesto para niños con 49, por delante de Manuel (33), Martín (31), Mateo (31) y Gonzalo (25).
Entre las niñas cacereñas, Lucía (29) se mantiene en el primer puesto, seguida de Vega (23), Carmen (22), Gala (22), Sofía (22) y Martina (21).
Cómo han cambiado los nombres más frecuentes en 2024
Los datos de este año confirman una tendencia estable en Extremadura, donde Manuel y Lucía suelen ocupar los primeros puestos desde hace más de una década. En 2023, por ejemplo, Manuel también lideró en niños y Lucía se mantuvo entre las primeras posiciones, aunque compartiendo protagonismo con otros nombres muy repetidos como Sofía o Martina.
En comparación, el panorama nacional sí muestra cambios:
- Sofía ha superado a Lucía como el nombre más frecuente entre las recién nacidas en España, con 3.325 niñas.
- En el caso de los niños, Mateo se coloca este año en primera posición con 3.289 registros, por delante de Hugo (2.734), que había sido líder en ejercicios anteriores.
Tendencias: tradición frente a renovación
Los datos confirman que Extremadura mantiene una fuerte preferencia por los nombres tradicionales, especialmente entre los niños, donde Manuel, Javier, Gonzalo o Pablo continúan muy presentes. Sin embargo, empiezan a ganar peso nombres más actuales como Leo, Enzo o Gala.
Entre las niñas, el mapa extremeño combina tradición —Lucía, Carmen, María— con nombres más modernos como Vega, Alma o Daniela, cada vez más frecuentes en la región.
