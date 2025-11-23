Empleo público en la Junta: «avances», pero «multitud» de asuntos pendientes

Ha habido «avances», pero también se quedan «multitud» de asuntos pendientes. De esta forman han valorado los tres sindicatos que forman parte de la Mesa General de Negociación de la Junta de Extremadura (el órgano donde la administración autonómica y las organizaciones sindicales CSIF, CCOO y UGT negocian las condiciones laborales comunes de los empleados públicos) las políticas llevadas a cabo por el Ejecutivo de María Guardiola en materia de empleo público durante los casi dos años y medio de mandato.

Tras la reunión de este órgano celebrada esta última semana, las tres organizaciones han hecho balance de los deberes pendientes en este ámbito y han pedido a la administración regional que reanude los encuentros para avanzar en determinadas cuestiones que afectan a los empleados públicos a pesar de la convocatoria electoral del próximo 21 de diciembre. Se trata de asuntos como la negociación de retribuciones y equiparación salarial, el empleo público, los servicios sociales, el reglamento de la Mesa General de Negociación o la modificación de la Ley de Función Pública de Extremadura.

En este sentido, desde CSIF, el sindicato mayoritario, exigen seguir trabajando para avanzar en mejoras retributivas para alcanzar la homologación salarial en todos los sectores respecto al resto de comunidades. También que se pongan en marcha los concursos de traslado y ascensos en el sector de Administración General de la Junta, así como las convocatorias de oposiciones pendientes y finalizar, «de una vez por todas», los procesos de estabilización.

En concreto, para el personal del SES exige el abono del solape para todas las categorías sanitarias y, en el ámbito docente, urge el compromiso de negociar la carrera profesional docente y cumplir el acuerdo pendiente de mejorar de las condiciones de los docentes itinerantes. Además, el sindicato defiende que aún hay tiempo para acabar con la «injusticia» de que los docentes interinos no cobren el verano como lo hacen en el resto de comunidades, aumentar el número de plazas de oposiciones de maestros para 2026 y convocar un nuevo procedimiento de Cátedra de Enseñanza Secundaria.

Durante la última mesa, el presidente de CSIF, Benito Román, puso de manifiesto cómo durante esta legislatura se han conseguido avances importantes cuando ha habido negociación y voluntad de acuerdo, como es el caso del abono de la deuda del 2% a los empleados públicos y la actualización del kilometraje por razones de servicio a 0,26€/km.

Por su parte, la portavoz del Área Pública de CCOO, Sonia García, lamentó que en la mesa de esta última semana no se hayan abordado otras cuestiones «relevantes» para la mejora del empleo público, que siguen «pendientes». El sindicato recuerda que los puntos de negociación se vieron inicialmente en la Mesa General de 9 de abril de este año, pero siguen «paralizados» tras la «suspensión unilateral» por parte de la Junta de Extremadura del pasado 24 de septiembre, donde se iban a abordar la creación de grupos de trabajo para la mejora de las condiciones de los y las empleadas públicas. En este órgano se negociarían asuntos como la equiparación salarial, el reglamento de la Mesa General de Negociación o la modificación de la Ley de Función Pública de Extremadura, entre otras cuestiones.

Asimismo, la responsable del Sector Autonómico de UGT, Erika Gutiérrez, también puso de relieve que el actual Ejecutivo tenía un «gran trabajo que desarrollar para la mejora de las condiciones laborales» de los empleados públicos, pero «no ha podido llevar a cabo estos compromisos». La Mesa General, añadió, solo ha trabajado en cumplimiento de «acuerdos previos», pero hay «multitud de cuestiones pendientes» que la Mesa General «no ha sido capaz de llevar a cabo».

De esta forma, los tres sindicato exigen que se reanuden las reuniones de la Mesa General para seguir abordando la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos que esperan «como agua de mayo».