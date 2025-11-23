Manuel Mateo Luján y Ruiz, abogado y relator del Consejo y Cámara de Castilla

En el mosaico de hombres que forjaron la España liberal a inicios del siglo XIX, el extremeño Manuel Mateo Luján Ruiz de Morillo se alza como una figura relevante aunque injustamente olvidada. Diputado por Extremadura en las Cortes de Cádiz (1810-1813), jurista de sólida formación y defensor del ideario constitucionalista, su trayectoria representa un fiel reflejo del compromiso ilustrado con los principios de soberanía nacional, separación de poderes y abolición de instituciones represivas como la Inquisición. Nacido en el seno de una familia extremeña de Castuera, fue hijo de Manuel José Luján y Juana Josefa Ruiz de Morillo, ambos naturales de dicha villa. La raíz local de sus orígenes, sin embargo, no limitó su proyección nacional, ya que desde joven destacó por una vocación académica y política que le llevaría a las principales esferas de poder en uno de los periodos más convulsos de la historia de España.

Manuel Mateo Luján / EL PERIÓDICO

Luján se formó en las aulas de la Universidad de Salamanca, una de las más prestigiosas instituciones del saber en la península, donde tuvo como condiscípulo a Diego Muñoz Torrero, quien más tarde se convertiría en uno de los principales ideólogos del constitucionalismo gaditano. Esta coincidencia no fue menor: ambos compartirían ideales y acabarían siendo figuras clave en la redacción de la Constitución de 1812.

Su vida, entre la toga y la tribuna, ofrece un ejemplo de integridad intelectual y compromiso con el progreso

Posteriormente, Luján se doctoró en Leyes y Cánones por la Universidad de Valencia, una elección que pone de relieve su doble conocimiento del Derecho Civil y Eclesiástico. Su carrera parecía entonces orientada a un destino clerical, como lo indica su nombramiento como canónigo en la catedral de Plasencia. No obstante, renunció a la canonjía, declarando no poseer vocación religiosa, lo cual abre una ventana al carácter ilustrado del personaje, más próximo al racionalismo jurídico que al dogma religioso.

Ya en el ámbito de la administración, en 1792 fue nombrado relator de la subdelegación del Pósito, un cargo de perfil técnico y económico. Para 1798, se encontraba ya establecido en Madrid ejerciendo la abogacía, lo que confirma su consolidación como jurista de prestigio en los círculos legales de la capital.

José Bonaparte en el trono

Como tantos otros liberales de su tiempo, Francisco Luján vivió los años de la invasión francesa con un sentido patriótico de resistencia. En 1808, tras la imposición en el trono de José Bonaparte, se negó a jurar fidelidad al monarca intruso, una decisión que le valió ser perseguido por las autoridades colaboracionistas. Fue conducido a Bayona, en territorio francés, pero logró fugarse y refugiarse con su familia en su Castuera natal, dando así muestra de una integridad moral que sería reconocida por sus contemporáneos.

Este episodio no solo evidencia su rechazo al régimen bonapartista, sino que lo posiciona como parte de esa generación de patriotas ilustrados que, a pesar de los riesgos personales, se mantuvieron firmes en la defensa de la soberanía española.

La madurez de su carrera pública llegó en 1810, cuando fue elegido diputado por Extremadura en las Cortes Generales y Extraordinarias convocadas en Cádiz, último bastión del poder español frente a la ocupación francesa. Su elección se produjo el 23 de julio de ese año, y juró su cargo el 24 de septiembre, día histórico en que Diego Muñoz Torrero proclamó la soberanía nacional y la división de poderes. En esa misma jornada, Luján leyó una propuesta de decreto con once artículos que, por su sistematicidad, revela una clara preparación previa y una visión constitucional bien definida.

Secretario de las Cortes

Nombrado secretario de las Cortes al día siguiente, el 25 de septiembre de 1810, su participación fue constante aunque discreta. Formó parte de comisiones claves como la de redacción del reglamento interior de las Cortes, la de arreglo de provincias y la de empleos y pensiones. Intervino activamente en debates fundamentales para la configuración del nuevo Estado, incluyendo la reforma del sistema colonial (Ultramar), la libertad de imprenta, y la regulación del Consejo de Regencia.

Un aspecto que destaca especialmente en su actividad parlamentaria fue su postura inequívoca contra la Inquisición. Luján no solo se manifestó en contra del mantenimiento del Tribunal del Santo Oficio, sino que presentó un proyecto de supresión, alineándose con la corriente más avanzada del liberalismo gaditano. Su firmeza en este punto lo sitúa en el núcleo de quienes entendían que la regeneración política y moral del país exigía la eliminación de las instituciones represivas del Antiguo Régimen.

Luján fue uno de los firmantes de la Constitución de 1812, la conocida como “la Pepa”, uno de los textos constitucionales más progresistas de su tiempo. Durante su estancia en Cádiz, residió en la calle Ancha, número 137, donde convivía con otros diputados y personalidades vinculadas a la causa liberal. Su compromiso con la causa constitucionalista fue total, aunque su protagonismo público decayó con el paso del tiempo.

Su vida se vio truncada prematuramente por la epidemia de fiebre amarilla que asoló Cádiz, ciudad que se convirtió en crisol de ideas, pero también en un foco de calamidades sanitarias. Falleció allí, dejando atrás un legado que, aunque poco conocido fuera de los círculos académicos e históricos, resulta crucial para comprender la gestación del constitucionalismo moderno en España.

Su figura ha sido reivindicada por historiadores como Evaristo San Miguel, quien lo definió como un «hombre instruido y muy versado en las materias que trataba», subrayando su preparación técnica y su seriedad en el debate político. De igual forma, Gómez Villafranca, al estudiar la contribución de los diputados extremeños a las Cortes de Cádiz, señaló que Francisco Luján gozaba de gran predicamento entre sus colegas, una muestra del respeto que inspiraba en el hemiciclo.

Descendencia

Más allá de su carrera personal, Francisco Luján legó a la historia una descendencia que también brilló en el servicio público. Su hijo, Francisco Luján Miguel Romero, nacido del matrimonio con María del Carmen Miguel Romero -natural de Villanueva de la Serena-, destacó como militar, político y científico. Llegó a ser ministro de Fomento y académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, desempeñando incluso el delicado papel de preceptor de la reina Isabel II. Esta continuidad en el compromiso cívico es una evidencia de la profunda vocación pública de la familia.

Francisco Luján Ruiz de Morillo representa a esa generación de españoles ilustrados que, formados en el humanismo jurídico y movidos por una convicción ética, fueron capaces de alzarse frente al absolutismo y construir los cimientos de un Estado moderno. Su vida, entre la toga y la tribuna, entre el derecho y la política, ofrece un ejemplo de integridad intelectual y de compromiso con la libertad y el progreso. Hoy, cuando se cumplen más de dos siglos de la promulgación de la Constitución de 1812, su figura merece ser rescatada del olvido y situada en el lugar que le corresponde dentro del panteón de los grandes reformadores españoles.