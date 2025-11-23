Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 23 de noviembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Seguridad, mantenimiento, puntos de recarga y un modelo europeo que inspira el proyecto: así serán los espacios que buscan revolucionar la movilidad en la capital cacereña

Un proyecto impulsado durante el franquismo daría a luz a 63 pueblos de colonización en la región, levantados sobre baldíos y estepas con dos objetivos clave: repoblar el campo y resucitar las tierras yermas mediante el regadío. Pero, ¿qué supuso para las familias de los años 40 llegar a lugares sin pasado ni memoria?

Los tres sindicatos de la Mesa General (CSIF, CCOO y UGT) urgen avanzar en la mejora de los salarios o en la Ley de Función Pública pese a las elecciones

La ciudad cuenta con un punto de voto para cada 800 empadronados mayores de edad de cara a los comicios a la Asamblea de Extremadura. Las sedes ya se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia

La presidenta de la Junta de Extremadura abre un perfil en la popular plataforma que se centra en la creación, edición y visualización de vídeos cortos