Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 23 de noviembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Aparcamientos en el Complejo Cultural San Francisco, en Cáceres.

Aparcamientos en el Complejo Cultural San Francisco, en Cáceres. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)

Seguridad, mantenimiento, puntos de recarga y un modelo europeo que inspira el proyecto: así serán los espacios que buscan revolucionar la movilidad en la capital cacereña

La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia

Un proyecto impulsado durante el franquismo daría a luz a 63 pueblos de colonización en la región, levantados sobre baldíos y estepas con dos objetivos clave: repoblar el campo y resucitar las tierras yermas mediante el regadío. Pero, ¿qué supuso para las familias de los años 40 llegar a lugares sin pasado ni memoria?

Empleo público en la Junta de Extremadura: "avances", pero "multitud" de asuntos pendientes

Los tres sindicatos de la Mesa General (CSIF, CCOO y UGT) urgen avanzar en la mejora de los salarios o en la Ley de Función Pública pese a las elecciones

¿Dónde vota cada cacereño el 21-D? 101 mesas electorales para 80.000 votantes

La ciudad cuenta con un punto de voto para cada 800 empadronados mayores de edad de cara a los comicios a la Asamblea de Extremadura. Las sedes ya se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia

"La que faltaba": María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser "más entretenida que una rueda de prensa"

La presidenta de la Junta de Extremadura abre un perfil en la popular plataforma que se centra en la creación, edición y visualización de vídeos cortos

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents