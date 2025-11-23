Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 23 de noviembre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
Seguridad, mantenimiento, puntos de recarga y un modelo europeo que inspira el proyecto: así serán los espacios que buscan revolucionar la movilidad en la capital cacereña
La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia
Un proyecto impulsado durante el franquismo daría a luz a 63 pueblos de colonización en la región, levantados sobre baldíos y estepas con dos objetivos clave: repoblar el campo y resucitar las tierras yermas mediante el regadío. Pero, ¿qué supuso para las familias de los años 40 llegar a lugares sin pasado ni memoria?
Empleo público en la Junta de Extremadura: "avances", pero "multitud" de asuntos pendientes
Los tres sindicatos de la Mesa General (CSIF, CCOO y UGT) urgen avanzar en la mejora de los salarios o en la Ley de Función Pública pese a las elecciones
¿Dónde vota cada cacereño el 21-D? 101 mesas electorales para 80.000 votantes
La ciudad cuenta con un punto de voto para cada 800 empadronados mayores de edad de cara a los comicios a la Asamblea de Extremadura. Las sedes ya se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
"La que faltaba": María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser "más entretenida que una rueda de prensa"
La presidenta de la Junta de Extremadura abre un perfil en la popular plataforma que se centra en la creación, edición y visualización de vídeos cortos
- Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea: entran Zulema Romero y Kini Carrasco
- La Junta de Extremadura levantará las restricciones urbanísticas en los municipios afectados por 39 Zepas
- Extremadura tendrá seis puentes en 2026: consulta todos los festivos
- La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
- A quién votarán los extremeños el 21D: estos son los 12 partidos que se presentan y sus candidatos
- ¿De dónde han salido los 400 millones de euros en neumáticos que impulsan la exportaciones en Extremadura?
- Undécimo llamamiento urgente de Educación este curso: se buscan 16 docentes
- Feijóo y Guardiola en Lobón: el líder popular se compromete a mantener Almaraz y a reducir el IVA de la vivienda más de la mitad