El rector de la UEx asume la presidencia de la sectorial internacional del G-9 de Universidades

El Grupo 9 de Universidades (G-9), del que forma parte la Universidad de Extremadura (UEx), ha celebrado la reunión semestral de su Comisión Sectorial de Relaciones Internacionales, un encuentro en el que se han examinado las principales prioridades compartidas en materia de internacionalización, movilidad y cooperación. Las sesiones de trabajo han tenido lugar en dos de las sedes de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, reuniendo a los responsables de internacionalización de todas las universidades que integran la asociación, según ha informado la UCLM en un comunicado de prensa.

Los programas de Study Abroad

La cita ha estado marcada por el relevo en la presidencia de la sectorial, que pasa a estar encabezada por el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro María Fernández Salguero. Bajo su dirección, la agenda de trabajo ha incluido asuntos relevantes como el impulso de los programas de Study Abroad en cada universidad, la promoción internacional conjunta prevista para los próximos años como Grupo y el análisis de los desafíos derivados del Real Decreto 1155/2024 en materia de extranjería, abordados con el apoyo de especialistas en acogida internacional de la prestigiosa UGR.

Premio de Tesis Doctorales en Cooperación para el Desarrollo

Asimismo, la comisión ha avanzado en la hoja de ruta para la implantación de Joint Degrees bajo el European Approach y en la reactivación del grupo de trabajo de Cooperación al Desarrollo del G-9, que coordinará nuevas acciones conjuntas, entre ellas la próxima convocatoria del Premio de Tesis Doctorales en Cooperación para el Desarrollo, que alcanza ya su sexta edición. El rector presidente de la sectorial ha destacado la importancia del trabajo coordinado entre instituciones, como las que integran el G-9, señalando que "la internacionalización es un eje transversal en nuestras universidades públicas. Esta reunión nos ha permitido avanzar de forma coordinada frente a problemáticas comunes y pergeñar futuras iniciativas compartidas que fortalecerán, sin duda, nuestra presencia exterior y mejorarán las oportunidades de los estudiantes y personal investigador".

Fundado en 1997

El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación fundada en 1997 e integrada por las universidades públicas que son únicas en sus respectivas comunidades autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza. A ellas se suma la Universidad de Murcia como entidad colaboradora, junto con la Universidad de Burgos y la Universidad de La Laguna.