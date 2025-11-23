El Tesoro de Villanueva encuentra su destino: de la provisionalidad municipal al Museo Arqueológico de Badajoz

Cuarenta años después del hallazgo fortuito del conocido Tesoro de Villanueva, las 149 monedas de oro que lo componen abandonan su ubicación provisional en un habitáculo del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena para formar parte de la colección del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. Lo que en su día fue el secreto de un muro, después huésped eventual durante lustros de dependencias municipales, ahora ocupa un lugar prominente como patrimonio tangible.

De hecho, este histórico conjunto monetario, que se descubrió en 1987, ha sido entregado esta semana a la Junta de Extremadura y con ello se culmina un "proceso administrativo que establece un nuevo y definitivo depósito: el museo pacense", se informa desde la Consejería de Cultura.

Viaje a través de los siglos

Estas piezas conforman el eco brillante de la historia y el comercio de los siglos XVIII y XIX. Se acuñaron entre 1772 y 1822, en cecas tan distantes como Madrid, México, Lima, Potosí, Popayán, Santiago, Sevilla o el Nuevo Reino, y que muestran la extensión del Imperio español. Según los expertos, se trata de un conjunto deslumbrante que abarca los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII.

Su estudio ha demostrado que el origen de esta fortuna enterrada se halla en la ocultación antes la convulsa década de los años veinte del siglo XIX. Tal vez, incluso un gesto de prudencia o desesperación de los propietarios de la vivienda señorial donde se halló; y que, tiempo después, se convertiría en el cine Rialto y que, posteriormente, la construcción de la Casa de la Cultura, el 11 de noviembre de 1987, la desenterró.

Aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico Español

Después de su descubrimiento, tras comprobar su valor y aplicar las disposiciones de la Ley de Patrimonio Histórico Español, las monedas se declararon de dominio público y "entregadas a la Junta de Extremadura, pero en 1989 se tomó una decisión temporal: el depósito provisional en el Ayuntamiento de Villanueva".

Sin embargo, esta eventualidad se ha prolongado durante cuatro décadas. A partir de este momento, el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz asume la custodia y, lo que es más importante, la responsabilidad de difundir su conocimiento. La primera cita con el público consistirá en una microexposición diseñada para contextualizar el hallazgo, arrojando luz sobre las manos que lo ocultaron y el tiempo que lo guardó.