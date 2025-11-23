UGT Extremadura se vuelca con el colectivo y crea un área LGTBI para reforzar la igualdad en el trabajo

UGT Extremadura ha constituido hace unos días oficialmente su Área LGTBI, un nuevo órgano dentro de la estructura regional del sindicato que nace con el objetivo de garantizar la igualdad de trato y oportunidades de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, especialmente en el trabajo. El acto de constitución fue inaugurado por la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, que destacó la importancia de esta nueva área porque se deben tener protocolos LGTBI en todos los centros de trabajo donde se cuente con compañeros que necesiten del apoyo del citado sindicato.

Combatir la discriminación

Por su parte, la vicesecretaria general de UGT Extremadura, Montserrat Marcos Rincón, explicó la necesidad de la creación de esta Área y sus objetivos y resaltó que éste "es un paso decisivo para combatir la discriminación y asegurar que todas las personas puedan trabajar con libertad, seguridad y dignidad". Marcos recordó que "no puede haber justicia social sin igualdad real" y apuntó que los derechos LGTBI son también "derechos laborales que deben estar garantizados".

Funciones atender

El nuevo Área LGTBI tendrá entre sus funciones atender y acompañar a trabajadores que sufran situaciones de LGTBIfobia en el empleo; formar y sensibilizar a delegados y afiliación; impulsar cláusulas específicas en la negociación colectiva relativas a diversidad familiar, sexual y de género; promover medidas y leyes que garanticen entornos laborales seguros y libres de odio, y visibilizar la realidad LGTBI tanto dentro como fuera de la organización. Al acto asistió también el responsable confederal del Área LGTBI de UGT, José Juan Álvarez, quien manifestó el papel de la organización a nivel estatal en esta materia, según informó UGT.

2,5 millones de personas

El responsable confederal rememoró que UGT ha tenido un papel clave en la incorporación de un artículo específico sobre no discriminación LGTBI en la Ley 4/2023, así como en el desarrollo del Real Decreto 1026, que establece por primera vez la obligación de incorporar medidas frente a la discriminación LGTBI en todos los centros de trabajo y convenios colectivos. Gracias a este impulso negociador, indicó, se ha pasado de un 8,7 por ciento de convenios con medidas LGTBI en octubre del año pasado a un 62% entre enero y julio de este año, lo que tiene un impacto real sobre más de 2,5 millones de personas.

Avance significativo

"El avance es muy significativo, pero todavía queda mucho camino y necesitamos que las empresas se impliquen también en la formación y en entender la importancia de estas medidas", subrayó. Álvarez advirtió, además, de que la lucha por los derechos LGTBI se produce en un contexto de "ofensiva de la extrema derecha a nivel nacional e internacional", que pretende "tirar abajo los avances del colectivo y, con ellos, debilitar a los sindicatos y la defensa de la clase trabajadora".En este sentido, Álvarez insistió en que se trata de una cuestión de derechos humanos y de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, la promoción profesional y el uso de permisos y licencias, sin necesidad de ocultar la orientación sexual de cada uno.