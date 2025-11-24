Autorización ambiental para dos nuevos proyectos solares de Statkraft en Extremadura

La multinacional Statkraft ha obtenido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, otorgada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para sus proyectos fotovoltaicos Calzadilla y Guijo, ubicados en los municipios cacereños de Calzadilla y Guijo de Coria. Estos dos desarrollos—Calzadilla, con 114 megavatios (MW) de potencia instalada, y Guijo, con 91 MW— suman una potencia de 205 MW y generarán “energía limpia equivalente al consumo medio anual de más de 142.000 hogares y evitando la emisión de 140.000 toneladas de CO₂ cada año, lo que equivale a retirar de la circulación más de 45.000 coches de gasolina o plantar 194.000 árboles”, ha subrayado este lunes la compañía de origen noruego a través de un comunicado.

En él se indica que este hito se suma al conseguido el pasado mes de agosto por la planta fotovoltaica Pinea con lo que ya son tres, de las cuatro plantas solares que forman parte del clúster renovable Zajuril las que avanzan en la tramitación con la obtención del permiso ambiental. De esta manera, estos tres proyectos esperan ahora la obtención de las licencias previas y de construcción.

150 millones de inversión

De acuerdo a las estimaciones de Statkraft la construcción y puesta en marcha de estas dos nuevas instalaciones podría conllevar una inversión de más de 150 millones de euros, y la creación de cerca de 400 empleos, la mayoría durante la fase de construcción poniendo “especial” foco en el ámbito local.

“Statkraft diseña estos proyectos solares en línea con su compromiso de preservar tanto el entorno natural como de impactar de forma positiva en el territorio y las comunidades locales, priorizando las contrataciones locales y las compras a empresas de la zona durante las fases de construcción, operación y mantenimiento”, se argumenta.

“Desde el punto de vista ambiental, la compañía incluirá un plan de gestión agroambiental, aprobado ya por la Junta de Extremadura, y destinado a compensar la superficie ocupada por las plantas y mejorar el hábitat de aves esteparias del entorno, con la rotación de cultivos con barbechos”, se recalca. Igualmente, se añade, incluirá actuaciones para la conservación de la biodiversidad tales como: la instalación de cajas nido para diferentes especies de aves, refugios para quirópteros, puntos de agua, cerramiento de zonas para el ganado, instalación de majanos y un núcleo de cría semiextensiva de conejo, así como la adecuación de una charca de 2.500 metros cuadrados.

Así las cosas, Statkraft sigue adelante con la tramitación de las cuatro plantas que forman parte del clúster Zajuril, situadas en los municipios de Ahigal, Cerezo, Coria, Guijo de Coria y Calzadilla, y "que alcanzará una potencia total de 492 MW, suficiente para abastecer a más de 340.000 hogares y generar alrededor de 1.500 empleos durante su construcción”.

Almacenamiento

También en la provincia de Cáceres, la compañía tramita un sistema de almacenamiento energético en su planta solar Talayuela II, uno de los primeros que desarrolla en España. Este proyecto, que ya cuenta con autorización ambiental, supone la puesta en operación de un sistema de baterías con 23,87 MW de potencia instalada y una capacidad de carga y descarga en dos horas de 47,74 MWh. “Este innovador proyecto permitirá optimizar la gestión de la energía generada, incrementar la eficiencia y reforzar la seguridad y garantía de suministro eléctrico”, se concluye.