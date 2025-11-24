Las ayudas a pymes extremeñas que promuevan la conciliación se incrementan hasta los 1,8 millones de euros

La Junta de Extremadura ha ampliado en 800.000 euros el importe de la partida destinada a la primera convocatoria de ayudas para pymes que promuevan la conciliación de la vida laboral y familiar, al ser insuficiente el millón de euros aprobado inicialmente ante las solicitudes registradas.

El pasado 29 de julio, el Ejecutivo regional aprobó dar una subvención de 2.500 euros por trabajador o trabajadora con un acuerdo de teletrabajo o flexibilidad horaria y un límite máximo de 10.000 euros por empresa.

Según recoge este lunes el Diario Oficial de Extremadura (DOE), el procedimiento de concesión de esta línea de subvenciones es de concesión directa y por orden de entrada.

Una vez iniciada la tramitación de las solicitudes y visto el número de solicitudes presentadas y el importe asociado a las mismas, el crédito aprobado "resulta insuficiente" para hacer frente a las concesiones de aquellas que cumplan con los requisitos y deban ser atendidas para implantar medidas de conciliación como el teletrabajo y/o la flexibilización de la jornada.

El Ejecutivo prevé que será necesario un crédito mínimo adicional por importe de 800.000,00 euros para atender las solicitudes que, una vez tramitadas en su totalidad resulten concedidas.

Según explicó la portavoz de la Junta, Elena Manzano, el día de la aprobación de la convocatoria, se contemplan dos líneas de ayudas: por un lado, se subvenciona el acuerdo de teletrabajo con una o varias personas trabajadoras en la empresa o nuevo personal en dicha modalidad; y, por otro, el acuerdo de flexibilidad horaria para un trabajador, parte o la totalidad de la plantilla, en ambos casos por un período de tiempo no inferior a un año.

También explicó que el límite máximo en ambas ayudas se incrementará en 1.000 euros para aquellas empresas en las que la tasa de ocupación femenina sea al menos igual a la masculina. Estas ayudas se podían solicitar hasta el 31 de octubre de 2025.