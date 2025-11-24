Diez territorios extremeños logran el sello que impulsa los derechos de la infancia

Representantes del Ministerio de Juventud e Infancia, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA) y UNICEF España —organismos que integran la Secretaría Permanente de Ciudades Amigas de la Infancia— han hecho pública hoy la resolución de la Convocatoria de Reconocimientos 2025. En esta edición, 18 entidades locales reciben por primera vez esta distinción y otras 117 han logrado renovarla. Con estos nuevos reconocimientos, ya son 311 las entidades locales acreditadas en todo el país (303 ayuntamientos, 6 mancomunidades, 1 diputación y 1 cabildo insular). De este modo, casi la mitad de la población infantil de España (un 48,3 %) vive en municipios comprometidos con la promoción y protección de los derechos de la infancia. En conjunto, estas localidades prevén destinar 7,8 millones de euros a la puesta en marcha de sus planes locales de infancia.

Gustavo Suárez-Pertierra, presidente de UNICEF España, ha subrayado que este reconocimiento “tiene un impacto real en la vida de los niños y niñas", ya que los municipios implicados desarrollan políticas que ponen su bienestar en el centro. “Contar con bibliotecas, mejorar la seguridad de los entornos escolares o reforzar los servicios de salud mental para la infancia y la adolescencia son avances concretos que surgen de esta iniciativa", añadió. También agradeció el compromiso de las entidades locales y animó a continuar trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los niños, niñas y adolescentes que viven en ellas.

Por su parte, Teresa Chamorro, presidenta de UNICEF Comité Extremadura, destacó que este reconocimiento “no es solo un título, sino un compromiso real con la infancia”. Señaló además que, con la incorporación de tres nuevas entidades extremeñas, se amplían las oportunidades de participación, los espacios seguros y la garantía de derechos para la infancia en la región.

En Extremadura, tres municipios y entidades locales se suman por primera vez a la iniciativa, elevando a diez el número total de Ciudades Amigas de la Infancia en la comunidad, donde residen 39.171 niños, niñas y adolescentes. Puebla de la Calzada, Valverde de Leganés y la Mancomunidad Sierra de Gata pasan así a formar parte de la red, junto a Cáceres, Villanueva de la Serena, Arroyo de la Luz, Don Benito, Herrera del Duque, Llerena y Almendralejo.

El reconocimiento, válido por cuatro años, implica que los municipios se comprometen a demostrar avances concretos en materia de derechos de la infancia, fomentar la participación inclusiva de niños, niñas y adolescentes en las decisiones que les afectan y trabajar activamente para eliminar cualquier forma de discriminación hacia ellos. Además, para acceder a la distinción, las entidades deben realizar un diagnóstico de la situación de la infancia en su territorio, diseñar y presupuestar un plan local de infancia y contar al menos con un grupo de participación infantil y adolescente, entre otros requisitos.

Según una reciente evaluación externa e independiente, las Ciudades Amigas de la Infancia presentan una mayor probabilidad de poner en marcha políticas con enfoque de infancia respecto a otros municipios fuera de la iniciativa. El estudio destaca que el compromiso social, el apoyo político del gobierno local y la disponibilidad de recursos son elementos esenciales para asegurar la continuidad y sostenibilidad del proyecto.

Los reconocimientos se entregarán el próximo 9 de diciembre en un acto que se celebrará en Madrid.

Ciudades Amigas de la Infancia

La iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia trabaja junto a las Entidades Locales para situar el bienestar infantil y la participación de niños, niñas y adolescentes en el centro de las políticas municipales, garantizando que puedan ejercer sus derechos y desarrollarse plenamente. Está impulsada por UNICEF España desde 2002, en alianza con el Ministerio de Juventud e Infancia (a través de un convenio firmado en 2004 con el entonces Ministerio de Sanidad y Consumo), la FEMP y el IUNDIA.