Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad

El DOE publica las adjudicaciones definitivas en el concurso de traslado de plazas vacantes del SES

Se trata de la resolución relativa a determinadas especialidades de la categoría de Facultativo Especialista de Área

Profesionales sanitarios realizan su trabajo en el servicio de urgencias.

Profesionales sanitarios realizan su trabajo en el servicio de urgencias. / EFE / Marta Pérez

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este lunes la resolución por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas en el concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en el Servicio Extremeño de Salud (SES).

En concreto, se han publicado las adjudicaciones definitivas relativas al concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en determinadas especialidades de la categoría de Facultativo Especialista de Área en las instituciones sanitarias del SES. En el apartado Cuarto de la citada Resolución se determinan los plazos de cese y toma de posesión de los concursantes que obtienen plaza.

Urgencias

Por otro lado, también se han publicado las adjudicaciones provisionales relativas al concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en la categoría de Médico/a de Urgencia Hospitalaria, y en la categoría de Médico/a de Urgencias de Atención Primaria.

Noticias relacionadas y más

Respecto a estas últimas, a partir del martes 25 de noviembre comienza un plazo de diez días hábiles para que los aspirantes al concurso de traslado puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas ante las puntuaciones y destinos provisionalmente adjudicados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea: entran Zulema Romero y Kini Carrasco
  2. La Junta de Extremadura levantará las restricciones urbanísticas en los municipios afectados por 39 Zepas
  3. La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
  4. Extremadura tendrá seis puentes en 2026: consulta todos los festivos
  5. La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia
  6. A quién votarán los extremeños el 21D: estos son los 12 partidos que se presentan y sus candidatos
  7. Estamos cansados de que Extremadura siempre quede para después': los regionalistas piden decidir en el futuro de la región
  8. Semana de frío intenso en Extremadura: estas localidades registrarán temperaturas bajo cero

Gallardo, respaldado por el ministro Hereu, anuncia un plan de choque para recuperar "todos los proyectos paralizados" en Extremadura

Gallardo, respaldado por el ministro Hereu, anuncia un plan de choque para recuperar "todos los proyectos paralizados" en Extremadura

El Estado licita por 17 millones la conservación de los regadíos del Alagón y el Ambroz, además de la explotación de varias presas del Tajo

El Estado licita por 17 millones la conservación de los regadíos del Alagón y el Ambroz, además de la explotación de varias presas del Tajo

El DOE publica las adjudicaciones definitivas en el concurso de traslado de plazas vacantes del SES

El DOE publica las adjudicaciones definitivas en el concurso de traslado de plazas vacantes del SES

De Miguel se compromete a hacer cumplir la Ley de Cadena Alimentaria y priorizar el agua para las familias agricultoras

De Miguel se compromete a hacer cumplir la Ley de Cadena Alimentaria y priorizar el agua para las familias agricultoras

Nuevo Extremeñismo impulsa un foro en Extremadura para dar voz a las mujeres rurales

Trabajadores de la central nuclear y miembros de 'Sí a Almaraz' se concentran frente al Ministerio de Trabajo

Trabajadores de la central nuclear y miembros de 'Sí a Almaraz' se concentran frente al Ministerio de Trabajo

Las ayudas a pymes extremeñas que promuevan la conciliación se incrementan hasta los 1,8 millones de euros

Las ayudas a pymes extremeñas que promuevan la conciliación se incrementan hasta los 1,8 millones de euros

Vox defiende una política criminal "firme" en Extremadura: "El que toque a una niña no volverá a ver la luz del día en libertad"

Vox defiende una política criminal "firme" en Extremadura: "El que toque a una niña no volverá a ver la luz del día en libertad"
Tracking Pixel Contents