El DOE publica las adjudicaciones definitivas en el concurso de traslado de plazas vacantes del SES

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este lunes la resolución por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas en el concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en el Servicio Extremeño de Salud (SES).

En concreto, se han publicado las adjudicaciones definitivas relativas al concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en determinadas especialidades de la categoría de Facultativo Especialista de Área en las instituciones sanitarias del SES. En el apartado Cuarto de la citada Resolución se determinan los plazos de cese y toma de posesión de los concursantes que obtienen plaza.

Urgencias

Por otro lado, también se han publicado las adjudicaciones provisionales relativas al concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en la categoría de Médico/a de Urgencia Hospitalaria, y en la categoría de Médico/a de Urgencias de Atención Primaria.

Respecto a estas últimas, a partir del martes 25 de noviembre comienza un plazo de diez días hábiles para que los aspirantes al concurso de traslado puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas ante las puntuaciones y destinos provisionalmente adjudicados.