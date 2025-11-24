Extremadura, destino termal todo el año: el Imserso lanza 20.000 plazas para 2026

El programa de termalismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) se configura como un motor económico y social clave para Extremadura. Gracias a este plan del Gobierno central, que permite a miles de pensionistas disfrutar de tratamientos termales subvencionados, los balnearios de la región mantienen una ocupación hotelera prácticamente completa entre los meses de marzo a diciembre, con una estancia medida de 10 días, que es una de las más elevadas del sector turístico.

Cabe destacar que los establecimientos termales extremeños generan más de 300 empleos directos y superan las 200.000 pernoctaciones anuales, contribuyendo a la dinamización económica de numerosas zonas rurales, ya que se estiman unos ingresos de 11 millones de euros, sin contar con los clientes particulares que visitan estos espacios. Su éxito demuestra que el turismo termal es un modelo sostenible que ayuda a fijar población y genera puestos de trabajo, con un impacto positivo tanto en la calidad de vida de los mayores como en la economía local.

Plazo abierto

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado la nueva convocatoria de su programa para el año 2026, que supone la prórroga del contrato de 2025 manteniendo las mismas condiciones e importes que en la edición anterior, pero con la novedad de que el periodo de solicitud se ha adelantado al mes de noviembre. El desarrollo se efectuará durante el período comprendido entre febrero y diciembre. Según informa el presidente de la Asociación de Balnearios de Extremadura, Carlos Yubero, la comunidad concentra 19.311 plazas de las 197.000 ofertadas a nivel nacional, lo que supone casi el 10% del total de puestos.

Los espacios

Este programa, que permite a las personas mayores disfrutar de tratamientos termales con estancias en turnos de 10 días (nueve pernoctaciones) y en régimen de pensión completa, en la actualidad se lleva a cabo en seis balnearios de la región: Alange (2.170 plazas), El Raposo (5.064), Baños de Montemayor (7.390), El Salugral (1.567), Fuentes del Trampal (1.240) y Valle del Jerte (1.880). «En poblaciones que tienen menos de 3.000 habitantes, un balneario supone entre 30 y 50 empleos directos, además de actividad para decenas de proveedores. Es vital para todo el entorno», subraya el empresario.

El programa

Yubero explica que el programa nació hace más de 25 años como una iniciativa social para facilitar el acceso a los tratamientos termales de las personas mayores, si bien, ya no tiene la misma filosofía. Esto responde a que si en sus inicios el Imserso asumía el 60% del coste de la plaza, hoy la aportación pública ronda entre el 27% y el 33%, mientras que el importe restante lo abona el beneficiario. Además, se han unificado conceptos, con tres categorías de balnearios (A, B y C), de más caro a más barato, y dos temporadas: alta y baja.

¿Quiénes pueden disfrutrarlo?

En concreto, podrán optar a una plaza en el programa todos aquellos pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por los conceptos de jubilación o incapacidad permanente, en todo caso, y por el concepto de viudedad, cuando la persona beneficiaria haya cumplido los 55 años. Igualmente, podrán ser personas beneficiarias los pensionistas por otros conceptos o perceptores de prestaciones o subsidios de desempleo, con 60 años o más, así como los asegurados o beneficiarios de la Seguridad Social, con 65 años o más.

Los plazos

Los usuarios pueden pedir plaza en dos periodos. Para el de febrero a agosto, las solicitudes se realizarán hasta el 4 de diciembre; y para el de septiembre a diciembre, hasta el día 15 de mayo. Además, cada participante puede beneficiarse del programa hasta dos veces al año, lo que permite repetir estancia en diferentes balnearios o temporadas. En la valoración de los expedientes de solicitud de plaza para uno de los turnos, se ponderan las siguientes variables: grado de necesidad de recibir los tratamientos termales solicitados, situación económica de las personas solicitante, edad de las personas solicitantes, el no haber disfrutado de plaza en el programa de termalismo en los años anteriores y si el titular de la solicitud es miembro de una familia numerosa. Si, una vez valoradas todas las variables contempladas en el baremo, existen expedientes con igual puntuación, se ordenarán de acuerdo con la fecha de nacimiento de la persona solicitante.

Baños de Montemayor

En Extremadura, uno de los principales beneficiarios es el Balneario de Baños de Montemayor. Su directora, Elisa Cruz, subraya la relevancia del programa para el sector: «Para nosotros, el contrato con el Imserso es básico, nos garantiza una ocupación estable y nos permite mantener la actividad todo el año en una zona donde el turismo es muy estacional». Durante su estancia, los participantes disfrutan de un programa médico y de bienestar que incluye consulta médica y acceso a aguas mineromedicinales para dolencias como la artrosis, la artritis o los problemas respiratorios.

Cruz destaca que el perfil del usuario ha cambiado mucho: «Ya no es el jubilado pasivo de hace años, ahora son personas activas que participan en rutas senderistas, visitan los pueblos del entorno y se apuntan a todas las actividades». Resalta que, más allá del aspecto sanitario, el programa tiene un efecto directo sobre la economía local, ya que los visitantes procedentes de Madrid, País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Valencia o Canarias, se alojan, consumen en los restaurantes y compran productos típicos.

«Durante los meses fuertes, el pueblo está lleno de gente, lo que ayuda a que se mantengan vivos los comercios locales», afirma. El termalismo social no solo aporta beneficios físicos, sino también emocionales y sociales. Los tratamientos contribuyen a mejorar la movilidad y reducir el dolor, pero también fomentan la convivencia y el envejecimiento activo. «El programa mejora la salud física, pero también la mental, por ello muchos repiten, porque aquí encuentran bienestar, naturaleza y un ambiente familiar». «El Imserso nos da vida», concluye.