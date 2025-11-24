Sociedad
Extremadura en el puesto 21 de las regiones con mayor riesgo de pobreza en la UE en 2024
Otras regiones del país, como Andalucía o Castilla la Mancha, también encabezan esta lista de la Unión Europea
Las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta se situaron el pasado 2024 entre las diez regiones de la Unión Europea con mayor riesgo de pobreza. También aparecen en la lista Andalucía, en el puesto 17, Extremadura en el 21 y Castilla-La Mancha en el 23, que registraron algunas de las cifras más altas dentro del bloque comunitario.
En todas estas zonas, el porcentaje de población en riesgo de pobreza se sitúa en casi 1 de cada 3 afectados (27 %), lo que las coloca dentro del 6 % de las 355 regiones europeas con peores resultados, según los datos difundidos este lunes por Eurostat.
Melilla ocupó la segunda posición, con un índice del 41,4 %, solo superada por la Guayana Francesa. Además, destaca el fuerte aumento respecto a 2023, cuando su tasa era del 30,8 %. Por su parte, Ceuta apareció en sexto lugar, con un 34,6 %, más del doble de la media europea, que se mantuvo estable en el 16,2 %.
Entre las Comunidades Autónomas, Andalucía registró un riesgo de pobreza del 29,2 %, seguida por Extremadura (27,5 %) y Castilla-La Mancha (27,4 %).
En el extremo contrario, el País Vasco (9,4 %) fue la única región española que logró situarse por debajo del 10 % y se colocó entre las menos afectadas de toda Europa. Le siguieron Baleares (11,3 %) y Cataluña (12,9 %).
En conjunto, España alcanzó una tasa del 19,7 %, la primera vez en la última década que baja del 20 %, aunque continúa entre los países con peores resultados dentro de los Veintisiete, ocupando el sexto lugar por la cola. Por encima se situaron Bulgaria (21,7 %), Letonia (21,6 %), Lituania (21,5 %), Croacia (20,3 %) y Estonia (20,1 %).
La tasa de riesgo de pobreza se calcula como el porcentaje de personas cuyos ingresos disponibles se sitúan por debajo del 60 % de la media nacional.
- Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea: entran Zulema Romero y Kini Carrasco
- La Junta de Extremadura levantará las restricciones urbanísticas en los municipios afectados por 39 Zepas
- La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
- Extremadura tendrá seis puentes en 2026: consulta todos los festivos
- La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia
- A quién votarán los extremeños el 21D: estos son los 12 partidos que se presentan y sus candidatos
- Estamos cansados de que Extremadura siempre quede para después': los regionalistas piden decidir en el futuro de la región
- Semana de frío intenso en Extremadura: estas localidades registrarán temperaturas bajo cero