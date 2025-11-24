El Estado licita por 17 millones la conservación de los regadíos del Alagón y el Ambroz, además de la explotación de varias presas del Tajo

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha anunciado este lunes 6 licitaciones en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por un valor estimado superior a los 49 millones de euros, a fin de garantizar la funcionalidad y la seguridad de las infraestructuras hidráulicas que gestiona el organismo de cuenca. En concreto, tiene encomendada la gestión de 14 zonas regables con sus infraestructuras de titularidad estatal, y de más de 40 presas en toda la demarcación hidrográfica.

En concreto, con respecto a Extremadura, se ha publicado el anuncio de licitación para los servicios de explotación, mantenimiento y conservación de la zona regable del Ambroz, por un valor estimado de 2.500.783 euros y una duración de 36 meses prorrogables. El plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación es hasta el 4 de diciembre de 2025.

Los municipios incluidos

La Zona Regable del Ambroz, se encuentra ubicada en el río Ambroz, correspondiéndose con los términos municipales de Abadía, La Granja, Zarza de Granadilla, Aldeanueva del Camino, Casas del Monte, Jarilla, Oliva de Plasencia, Segura de Toro y Villar de Plasencia. Todos estos municipios pertenecen a la provincia de Cáceres, y se agrupan en función de la margen derecha (T2) y de la margen izquierda (T0). La dotación anual concedida en los últimos años es de 8.000 m³/ha, con un volumen máximo anual de 13,04 hm³.

Presa de Gabriel y Galán, fundamental para el regadío en el norte extremeño. / CHT

También sale este lunes en el BOE el anuncio de licitación para los servicios de explotación, mantenimiento y conservación de la zona regable del Alagón (Cáceres) por un valor estimado de 15.887.452 euros y una duración de 36 meses prorrogables. El plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación es hasta el 10 de diciembre de 2025.

Cabe recordar que desde el embalse de Valdeobispo se abastecen las zonas regables del Alagón, partiendo desde la presa un canal principal, común para ambas márgenes, que se bifurca aproximadamente 2 kilómetros aguas abajo en el partidor, con una capacidad de 43 m³/s, repartiendo así la dotación entre la red de canales y acequias de ambas márgenes.

Seguridad de las presas

Asimismo, sale a concurso la asistencia técnica en la coordinación de seguridad y salud de trabajos de la zona 3ª de explotación (Cáceres y Salamanca) por un valor estimado de 288.346 euros y una duración de 36 meses prorrogables. El plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación es hasta el 27 de noviembre de 2025.

De igual modo, se licitan los servicios de explotación, mantenimiento y conservación de las presas de la zona 3ª de explotación por un valor estimado de 7.873.660 euros y una duración de 36 meses. El plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación es hasta el 27 de noviembre de 2025.

La zona 3ª de explotación de la cuenca hidrográfica del Tajo está compuesta por el Subsistema Alagón, el Sistema Árrago y el Subsistema Tiétar, ubicados en las provincias de Cáceres y Salamanca, que albergan 17 presas de titularidad estatal.

Finalmente, también se publica el anuncio de licitación de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) para la vigilancia, explotación, mantenimiento y conservación de las presas adscritas a la dirección adjunta de la CHT por un valor estimado de 7.632.385 euros y una duración de 24 meses prorrogables. El plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación es hasta el 8 de enero de 2026.

Las presas extremeñas

Esta licitación consta de dos lotes que incluyen las siguientes presas de la cuenca del Tajo y una serie de actuaciones encaminadas a mantener y reforzar su seguridad: En el primer lote figuran la presa de Navalmoral de la Mata y dique de Collado, refuerzo del sistema de abastecimiento a Navalmoral de la Mata, Talayuela y sus zonas de influencia, y presa de Villanueva de la Vera.

En el segundo lote se incluyen presa de Portaje y diques de Collado; presa de Torrejoncillo; presa de Arroyo de la Luz; presa de Casar de Cáceres; presa de Zarza la Mayor; y presa de Mata de Alcántara.