Extremadura registró a 716 víctimas de violencia doméstica en 2024, un 28,8% más que el año anterior

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado 716 víctimas de violencia doméstica (254 hombres y 462 mujeres) en 2024, lo que supone un aumento del 28,8 por ciento respecto al año anterior (-2,8 por ciento a nivel nacional), según informa este lunes el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX). En concreto, el 93,9% tenían nacionalidad española y el 91,9% eran mayores de edad.

Asimismo, en Extremadura hubo 709 denuncias por violencia doméstica, un 32,5% más que el año anterior (4,4% en España), situándose en 6,72 denuncias por cada 10.000 habitantes. El 93,1% de las personas denunciadas son españolas, recayendo el mayor número de denuncias sobre los hombres de nacionalidad española (481 denunciados).

74 órdenes de protección

Además, se iniciaron un total de 74 órdenes de protección en el año 2024 en Extremadura, de las que fueron adoptadas en un 89,2% de los casos y denegadas 10,8%. En este sentido, la mayoría (68,9%) fueron presentadas por la propia víctima. El 59,7% de las órdenes de protección incoadas (iniciadas) en este último año fueron referidas a mujeres españolas mayores de edad, el 6,5% a personas extranjeras y el 10,4% a menores de edad.

Alejamiento y prohibición de comunicación

El total de medidas judiciales en el año 2024 fue de 202, en el 70,3% de los casos fue reconocida la orden de protección. Dentro de las 186 de naturaleza penal, las más frecuentes fueron alejamiento y prohibición de comunicación y entre las 16 de naturaleza civil, las más habituales fueron suspensión del régimen visitas, prestación de alimentos, atribución de la vivienda, suspensión de la patria potestad y suspensión guarda y custodia.