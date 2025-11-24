Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

21D: elecciones en Extremadura

De Miguel se compromete a hacer cumplir la Ley de Cadena Alimentaria y priorizar el agua para las familias agricultoras

La candidata de Unidas por Extremadura denuncia la falta de sanciones por "intentar vender por debajo del coste de producción" y plantea reformar la Ley Agraria

De Miguel en una reunión con el sindicato agrario La Unión este lunes.

De Miguel en una reunión con el sindicato agrario La Unión este lunes. / Cedida

Cáceres

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la JuntaIrene de Miguel, se ha comprometido este lunes a aplicar la Ley de Cadena Alimentaria con el objetivo de proteger a las familias agricultoras y ganaderas de la región. La dirigente ha realizado este anuncio tras mantener una reunión con el sindicato agrario La Unión, donde ha defendido que el desarrollo íntegro de la norma es "vital para la supervivencia de la agricultura social y familiar".

De Miguel ha asegurado que, desde la llegada del Partido Popular al Gobierno regional, "no se ha impuesto ni una sola sanción por intentar vender por debajo del coste de producción". En este sentido, ha señalado que se han producido "casos flagrantes de incumplimientos, como con la aceituna de mesa o el tomate". También ha avanzado que su formación pondrá en marcha un plan específico de apoyo a la agricultura social y familiar.

Prioridad en el uso del agua

Asimismo, Unidas por Extremadura ha planteado modificar la Ley Agraria para establecer una prioridad en el uso del agua. "Tenemos que garantizar que en época de sequía quien pueda regar sea quien realmente contribuya a la economía social, que son los jóvenes agricultores y las familias, y no los fondos de inversión", ha defendido la candidata.

De Miguel hasubrayado que esta reforma es "clave" para asegurar el relevo generacional en el campo y se ha mostrado dispuesta a conceder anticipos a los jóvenes que quieran iniciar su actividad agraria "para que no tengan que estar solicitando créditos bancarios con avales". "Tenemos que garantizar la llegada de más personas al campo y poner la tierra a disposición de los más jóvenes", ha añadido.

Compromisos en sanidad

El pasado viernes en una reunión con responsables de CCOO, de Miguel se comprometió en materia de sanidad, dependencia y empleo. Aseguró la garantía de la atención primaria "en un máximo de 48 horas" y que las listas de espera sanitarias respeten los tiempos marcados por ley. Criticó que "se está privatizando de manera escandalosa nuestro servicio sanitario sin que haya una mejora", y advirtió de que Extremadura tiene "unas listas de espera que nos hacen campeones del país", con un "modelo perverso" de peonadas y externalizaciones.

Dependencia y residencias públicas

Durante el encuentro, la candidata abogó por ampliar las plazas en las residencias públicas y reforzar los programas de atención a la dependencia. En materia laboral, propuso incentivar a las empresas que generen empleo de calidad y asegurar que las condiciones laborales sean dignas, señalando que "la clase trabajadora tiene claro lo que necesita para mejorar el mercado laboral".

