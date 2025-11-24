Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 24 de noviembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

De la neocueva de Maltravieso al centro para pacientes de ELA, los nuevos espacios combinarán innovación, historia y bienestar social

El pequeño Luis Federico, de tres años, padece el Síndrome CHD8, una enfermedad genética diagnosticada por primera vez en España en 2012 que cursa con autismo y debilidad muscular, entre otros síntomas. Es el único caso de Extremadura y su familia pide visibilidad y apoyo para investigar esta patología tan desconocida

El sector genera más de 300 empleos directos y 200.000 pernoctaciones

El alto tribunal confirma la sentencia de primera instancia por ejercer como enfermero sin tener la titulación y consultar sin permiso datos personales de una compañera

La Creex, principal patronal de la comunidad autónoma, elabora un documento para presentar a todos los partidos políticos en el que enumera sus principales peticiones para el Gobierno que salga de las urnas