Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 24 de noviembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Avanzan los trabajos para la construcción el centro cultural chino en el instituto Panda.

Avanzan los trabajos para la construcción el centro cultural chino en el instituto Panda. / Carlos Gil

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Patrimonio, cultura y salud: los cinco proyectos que cambiarán la cara a Cáceres

De la neocueva de Maltravieso al centro para pacientes de ELA, los nuevos espacios combinarán innovación, historia y bienestar social

Madre de un niño extremeño: "Mi hijo tiene una enfermedad ultra rara con solo doce casos en España"

El pequeño Luis Federico, de tres años, padece el Síndrome CHD8, una enfermedad genética diagnosticada por primera vez en España en 2012 que cursa con autismo y debilidad muscular, entre otros síntomas. Es el único caso de Extremadura y su familia pide visibilidad y apoyo para investigar esta patología tan desconocida

Extremadura, destino termal todo el año: el Imserso lanza 20.000 plazas para 2026

El sector genera más de 300 empleos directos y 200.000 pernoctaciones

El Supremo condena al director de una residencia de mayores de Cáceres por intrusismo y revelación de secretos

El alto tribunal confirma la sentencia de primera instancia por ejercer como enfermero sin tener la titulación y consultar sin permiso datos personales de una compañera

Mejoras en infraestructuras, fiscalidad o red eléctrica, la ’carta a los reyes’ de los empresarios extremeños

La Creex, principal patronal de la comunidad autónoma, elabora un documento para presentar a todos los partidos políticos en el que enumera sus principales peticiones para el Gobierno que salga de las urnas

  1. Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea: entran Zulema Romero y Kini Carrasco
  2. La Junta de Extremadura levantará las restricciones urbanísticas en los municipios afectados por 39 Zepas
  3. La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
  4. Extremadura tendrá seis puentes en 2026: consulta todos los festivos
  5. La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia
  6. A quién votarán los extremeños el 21D: estos son los 12 partidos que se presentan y sus candidatos
  7. Estamos cansados de que Extremadura siempre quede para después': los regionalistas piden decidir en el futuro de la región
  8. Semana de frío intenso en Extremadura: estas localidades registrarán temperaturas bajo cero

