Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 24 de noviembre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Patrimonio, cultura y salud: los cinco proyectos que cambiarán la cara a Cáceres
De la neocueva de Maltravieso al centro para pacientes de ELA, los nuevos espacios combinarán innovación, historia y bienestar social
Madre de un niño extremeño: "Mi hijo tiene una enfermedad ultra rara con solo doce casos en España"
El pequeño Luis Federico, de tres años, padece el Síndrome CHD8, una enfermedad genética diagnosticada por primera vez en España en 2012 que cursa con autismo y debilidad muscular, entre otros síntomas. Es el único caso de Extremadura y su familia pide visibilidad y apoyo para investigar esta patología tan desconocida
Extremadura, destino termal todo el año: el Imserso lanza 20.000 plazas para 2026
El sector genera más de 300 empleos directos y 200.000 pernoctaciones
El Supremo condena al director de una residencia de mayores de Cáceres por intrusismo y revelación de secretos
El alto tribunal confirma la sentencia de primera instancia por ejercer como enfermero sin tener la titulación y consultar sin permiso datos personales de una compañera
Mejoras en infraestructuras, fiscalidad o red eléctrica, la ’carta a los reyes’ de los empresarios extremeños
La Creex, principal patronal de la comunidad autónoma, elabora un documento para presentar a todos los partidos políticos en el que enumera sus principales peticiones para el Gobierno que salga de las urnas
