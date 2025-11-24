21D: Elecciones en Extremadura
Nuevo Extremeñismo impulsa un foro en Extremadura para dar voz a las mujeres rurales
El partido plantea una jornada de debate, proyecciones y reflexión el 26 de noviembre en Plasencia
El comité local de Nuevo Extremeñismo en Plasencia, partido que concurre a las elecciones del 21D en Extremadura, celebrará este miércoles 26 de noviembre, a las 19.30 horas, el encuentro “Mujeres rurales. Visión de la realidad extremeña”, en la Sala Verdugo, sede de la Filmoteca de Extremadura. La formación soberanista será una de las doce candidaturas que concurrirán a las próximas elecciones autonómicas del 21D.
Fuentes del partido señalan que el objetivo es “visibilizar la labor de aquellas mujeres anónimas que sustentan la vida desde el entorno rural y mostrar diferentes realidades desde una visión femenina”. Desde la formación explican que la mujer rural constituye uno de los principios centrales de sus ejes feministas porque, según indican, “la ruralidad forma parte de nuestra idiosincrasia y hablar de feminismo en Extremadura dejando fuera la perspectiva de la mujer rural es ignorar la realidad de nuestra lucha”.
Un espacio de reflexión y debate
La jornada se plantea como un foro abierto más allá del formato expositivo. Contará con un coloquio protagonizado por tres mujeres que compartirán su visión desde distintas profesiones: Clara Bravo Pérez (ilustradora e historietista), Marta Cepeda Pérez (deportista) y Mónica López del Consuelo (profesora).
Además, se ofrecerá una sección audiovisual aprovechando los recursos de la Sala Verdugo. Entre las proyecciones destaca el tráiler del documental “Nosotras. Mujeres y memoria en el Valle del Jerte”, dirigido por Mario Moreno.
Relación con el 25N
El encuentro se celebra un día después del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que el partido considera clave para visibilizar, prevenir y erradicar la violencia de género. La formación recuerda que, con motivo del Día de la Mujer Rural (15 de octubre), difundió en sus redes la idea de que las mujeres de los pueblos han sido “cuatro veces invisibilizadas: por mujeres, por ancianas, por trabajadoras y por extremeñas”.
