“Nos están robando la tierra": UED-SyT denuncia el "sometimiento" político y económico de Extremadura”

El candidato de Una Extremadura Digna–Soberanía y Trabajo (UED-SyT) a la Asamblea de Extremadura, Juan Viera, ha lanzado una crítica al rumbo político y económico de la comunidad, alertando de lo que considera una “transformación demasiado lenta, envuelta en anuncios ilusorios y proyectos que nunca llegan a concretarse”.

Según Viera, la cara más visible de la coalición de cara al 21D, los partidos que han gobernado en las últimas décadas anuncian de forma periódica iniciativas generadoras de empleo y prosperidad que finalmente “acaban cayendo en saco roto”, sin traducirse en mejoras tangibles para la ciudadanía. A su juicio, este escenario convive con un creciente proceso de concentración de recursos en manos de grandes monopolios, superficies comerciales y “propietarios enriquecidos” que, afirma, “se están apoderando del agua, del sol y de la tierra”.

Críticas al modelo económico y a la “cultura de sumisión”

El candidato sostiene que los sucesivos gobiernos han favorecido, “por acción u omisión”, un modelo que permite el saqueo de los recursos regionales, al tiempo que impulsan una “cultura de sumisión” en la sociedad. En su valoración, los medios de entretenimiento y los instrumentos culturales oficiales han contribuido a diluir la capacidad de crítica, haciendo que ciertos abusos sean aceptados como beneficios para la región.

Advertencia sobre una “deriva autoritaria”

Viera asegura que el avance de las derechas, facilitado —en su opinión— por la socialdemocracia extremeña, está arrastrando a Extremadura hacia “una cultura autoritaria y nacional-católica que nunca fue desmantelada durante los gobiernos del PSOE”. Subraya que este escenario no responde solo a la actividad de las fuerzas conservadoras, sino también a lo que llama la “pasividad político-moralista” de quienes se autodefinen como socialistas.

Apuesta por una fuerza política del trabajo

Ante este contexto, el candidato defiende la necesidad de construir “una fuerza política del trabajo”, capaz de frenar las dinámicas que, según afirma, “anulan al pueblo y lo dejan inmóvil frente a un proceso de expolio social”. Entre esas dinámicas menciona la privatización de servicios públicos, la degradación de los derechos laborales y la transferencia de recursos colectivos a grandes empresas.

UED-SyT reivindica así una alternativa política que devuelva a la ciudadanía el control sobre los recursos, la capacidad de decisión y la protección de los derechos sociales fundamentales.