Seis muertos más en carreteras extremeñas en lo que va de año: profesionales advierten del móvil y el exceso de confianza

Los fallecidos en accidentes de tráfico en vías interurbanas en Extremadura ascienden a 35 en lo que va de año, seis más que entre el 1 de enero y el 23 de noviembre de 2024, periodo en el que 29 personas perdieron la vida en las carreteras de la región, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La última víctima mortal en la comunidad es un hombre que falleció este viernes, día 21, en una colisión frontolateral entre dos vehículos en la carretera CC-337, que une Aldea del Cano y Torremocha, en la provincia de Cáceres. En cuanto al número de siniestros mortales, Extremadura acumula 29 hasta este domingo, dos más que en el mismo periodo del año anterior.

Cuatro miembros de una familia perdieron la vida

Uno de los accidentes más graves registrados en la región ocurrió el pasado mes de mayo en Plasencia, donde cuatro miembros de una misma familia murieron en un siniestro en la N-630, en la circunvalación norte, entre la carretera de Montehermoso y el hotel Azar. El suceso se produjo por la colisión frontal entre dos turismos, en el kilómetro 472 de la carretera. Según la investigación, el conductor de un Porsche salió de su carril y golpeó a un Dacia, que cayó por un precipicio.

Pedro Herrero, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Cáceres, explica que han detectado un ligero repunte de la siniestralidad en lo que va de año. "La mayoría se producen en vías fuera de poblado, por eso tenemos que concienciar y formar más a estos conductores, ya que tenemos muchísimos desplazamientos por vía interurbana con respecto a otras comunidades".

Herrero destaca también el papel de vehículos aún en proceso de regulación, como los patinetes eléctricos. "Son relativamente nuevos, pero ya llevamos un tiempo conviviendo con ellos y debe existir una legislación uniforme para todo el país".

Cambio de paradigma

El responsable del sector incide igualmente en el cambio de hábitos provocado por los teléfonos y el uso del GPS. "Anteriormente el móvil se usaba para contestar a una llamada, que por supuesto es peligroso, pero los nuevos modos de comunicación se producen a través de Whatsapp y viendo constantemente la pantalla, lo que aumenta mucho el riesgo. Por eso, hay que mantener además la precaución de cara a Navidad".

A nivel nacional, siete personas han fallecido en otros tantos accidentes entre las tres de la tarde del viernes y la medianoche del domingo, tres de ellos motoristas, con lo que el número de muertos en siniestros de tráfico en España alcanza ya los 1.003 este año. El domingo fue la jornada más trágica, con tres fallecidos, mientras que el viernes y el sábado se registraron dos cada día.

Confianza excesiva

Cuatro de los accidentes tuvieron lugar en autopistas y autovías y tres en carreteras convencionales, con predominio de salidas de vía. Además del registrado en Aldea del Cano, los siniestros se produjeron en Elda (Alicante), Algeciras (Cádiz), Guadalajara, Gáldar (Las Palmas), el Bruc y Avinyó (Barcelona).

Para Herrero, estos datos pueden estar relacionados con la confianza excesiva en rutas habituales. "Creen que las conocen, pero entonces se confían y pueden afrontarlas con mayor cansancio; el problema es que la circulación cambia todos los días y las situaciones cambian".