Vox defiende una política criminal "firme" en Extremadura: "El que toque a una niña no volverá a ver la luz del día en libertad"

El portavoz nacional de Vox en Inmigración, Interior y Seguridad, Samuel Vázquez, ha defendido una política criminal "firme" en Extremadura tras el "grave deterioro" provocado por las políticas impulsadas desde Madrid y aceptadas por el gobierno de Guardiola. "El que toque a una niña no volverá a ver la luz del día en libertad", ha aseverado Vázquez en una comparecencia ante los medios de comunicación este lunes en Mérida para apoyar al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández.

Incremento del 460%

De esta forma, ha advertido del "inaceptable" incremento de las agresiones sexuales a mujeres desde 2017, en concreto un 460%. "No vamos a esperar a llegar al escenario de otras regiones donde la dejación política ha destruido barrios enteros". Asimismo, ha denunciado que Extremadura "no tiene por qué convertirse en otro territorio perdido", al tiempo que ha subrayado que el PP y el PSOE "han fracasado estrepitosamente" en la tarea de proteger a los ciudadanos y que su modelo policial, "politizado hasta la raíz", impide prevenir el delito.

Vázquez ha recordado que Vox propone una reversión completa del modelo policial, comenzando por despolitizar la cadena de mando y reforzar la prevención frente a los delitos sexuales, que considera una prioridad absoluta. "No queremos detener violadores; queremos evitar que los violadores violen". En ese sentido, ha señalado que Extremadura tiene derecho a "un futuro seguro y a políticas serias que defiendan a las familias, a los barrios y a los jóvenes". "Nuestra tarea es devolverles a nuestros hijos los barrios que heredamos de nuestros padres. Y en esa tarea, ya solo queda VOX", ha afirmado.

Socialista con contrato temporal en el PP

Por otro lado, el portavoz nacional de Vox ha cargado con dureza contra la presidenta autonómica María Guardiola, a quien ha catalogado como "socialista con contrato temporal en el Partido Popular" que llegó al poder presumiendo de líneas rojas" que, en realidad, "llevan décadas siendo las líneas rojas del PSOE: fanatismo climático, ideología de género e invasión migratoria". Extremadura lleva "años abandonada por el bipartidismo, da igual que Madrid gobierne el PP que el PSOE", ha añadido.

Finalmente, los de Abascal han advertido que su formación también tiene líneas rojas, "la primera, los extremeños; la segunda, los extremeños; y la tercera, los extremeños", al tiempo que ha señalado que jamás se someterá a ninguna agenda que perjudique al campo, a la industria o a la seguridad de las mujeres.