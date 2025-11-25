Un 2025 trágico: tres muertas por vilencia machista
25N en Extremadura: una agenda completa para gritar o guardar silencio
La región sale este martes a la calle para mostrar su repulsa en el año más duro de la violencia machista desde que hay registros, con tres mujeres muertas en la comunidad. Estas son las principales convocatorias.
En 1999, la ONU fijó el 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en memoria de Minerva, María Teresa y Patria Mirabal. Las tres hermanas fueron asesinadas en República Dominicana por la dictadura de Trujillo en 1960._Desde entonces, su valentía se simboliza con ‘mariposas’, ejemplo de resistencia feminista y defensa de los derechos humanos.
Este martes, miles de extremeñas y extremeños volverán a volar juntos por las calles para dar alas a una lucha a la que le queda un largo camino. Basta decir que nunca antes de 2025 se habían producido tres muertes en la región en un mismo año, que se investigan como violencia de género (María, de Aldeanueva del Camino; Ilham, de Don Benito; y Verónica, de La Codosera). Estos son los actos convocados:
Cáceres
La Plataforma de Mujeres por la Igualdad invita a la ciudadanía a una marcha bajo el lema ‘Ni una menos, ni un derecho menos’, con salida a las 18.30 de la plaza América. Llegará hasta la plaza Mayor ycuenta con la colaboración especial del Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres. También en Cáceres, la Diputación Provincial llevará a cabo a las 12.00 un acto institucional en el Museo Guayasamín con piezas musicales y la apertura de la exposición ‘Paredes que hablan’. El ayuntamiento hará lo propio en sus escalinatas (12.00) mediante la instalación de mariposas de PVC -una por cada víctima registrada hasta la fecha- y una actuación a cargo del conservatorio de danza.
Badajoz
La Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz anima a la ciudadanía a sumarse a la manifestación que discurrirá, apartir de las 18.00, entre la avenida de Colón (frente a los juzgados) y el paseo de San Francisco, y en la que velas apagadas y telas negras representarán la oscuridad tras la muerte de las víctimas.
Mérida
El colectivo Mujeres Feministas en Lucha, con laPlataforma 25N de Mérida, iniciarán su manifestación a las 19.00 horasdesde la plaza de España hacia la calle Félix Valverde Lillo, Delgado Valencia, Santa Eulalia, Alonso Zamora Vicente, Romero Leal y Templo de Diana, donde se leerá un manifiesto.
Plasencia
La Plataforma Feminista de Plasencia ha convocado una concentración en la Plaza Mayor a las 19.00 horas, que sustituirá a la tradicional marcha. Antes, a las 12.00, el ayuntamiento acogerá el acto institucional en el salón de plenos.
Vegas Altas
Villanueva de la Serena celebrará un homenaje colectivo en la plaza de España (12.00), con manifiesto y una representación teatral. En Don Benito habrá una concentración a las 19.00 con actuación del Conservatorio Hermanos Bravo. Los edificios municipales se iluminarán de morado y ambas ciudades desarrollarán actividades durante todo el mes.
Almendralejo
A las 12.00 habrá minuto de silencio frente a la puerta principal del ayuntamiento. A las 18.00, marcha del 25N desde el ayuntamiento hasta la Plaza de Espronceda, donde el Consejo Local de la Mujer de Almendralejo, Includes y Feafes darán lectura a los manifiestos.
Navalmoral
A las 18.00 se desarrollará una actividad al aire libre que incluirá la lectura del manifiesto, minuto de silencio, una actuación musical y poemas en recuerdo de las víctimas.
Comisiones Obreras
El sindicato ha organizado una concentración a las puertas de su sede en Mérida (10.00) con un mensaje de advertencia del riesgo de retrocesos en igualdad. Se encenderá una vela por cada una de las 36 víctimas de este año en el país, y además habrá una perfomance a cargo de ‘In Bocca Al Lupo Extremadura’.
UGT
Un acto de memoria, denuncia y compromiso social en homenaje a todas las mujeres asesinadas por violencia machista. Es la propuesta del sindicato UGT para este 25N, que comenzará a las 10.00 en su sede (Mérida), con una puesta en escena simbólica formada por un banco violeta vacío y pares de zapatos que representarán a cada una de las víctimas asesinadas.
Mujeres gitanas
La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas de Extremadura pondrá hoy en marcha diversas acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía. Entre ellas, se contempla la instalación de un punto violeta en el recinto del mercadillo de Badajoz, a partir de las 11.00, a fin de ofrecer información rigurosa sobre la violencia de género y orientar sobre los recursos disponibles para la prevención y la atención, con personal cualificado. De manera complementaria, se llevará a cabo un taller de chapas con mensajes de igualdad entre mujeres y hombres.
