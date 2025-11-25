El AVE a Extremadura suma otro avance: Lantania y Sacyr se encargarán de la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia

La unión temporal de empresas (ute) formada por Lantania y Sacyr llevará a cabo la instalación y el mantenimiento de la catenaria del segundo tramo de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Extremadura. Ambas asumirán para Adif Alta Velocidad las obras y la conservación de la línea aérea de contacto y de sus sistemas asociados en el trayecto Talayuela-Plasencia, con un presupuesto de 35 millones de euros (impuestos no incluidos).

Montaje de la línea aérea de contacto

El contrato contempla la instalación y mantenimiento de la línea aérea de contacto en un tramo de 70 kilómetros, así como las acometidas de energía desde catenaria o feeder a edificios o casetas técnicas. Los trabajos incluyen también la colocación de los pórticos a ambos lados de la vía, los postes, dinteles y soportes auxiliares que los integran, junto con las cimentaciones necesarias.

El proyecto abarca igualmente los seccionadores, sus timonerías y accionamientos eléctricos, así como el sistema de calefacción de agujas de los desvíos, con sus calefactores y sistemas de alimentación.

Electrificación y pruebas del nuevo tramo

Las actuaciones permitirán electrificar el tramo Talayuela-Plasencia, realizar las pruebas necesarias y llevar a cabo el premantenimiento desde la finalización de las obras hasta su entrada en servicio.

Este recorrido será el segundo de la línea en ponerse en funcionamiento tras la inauguración en 2022 del trayecto Plasencia-Cáceres-Badajoz, electrificado desde 2023, donde se ultiman las pruebas para poner en servicio del sistema de señalización ERTMS 2, el más avanzado del mundo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha comprometido a que entre abril y junio de 2026 entrará en servicio la circulación a 300 kilómetros por hora de los trenes por Extremadura desde Talayuela a Badajoz.

Subestación eléctrica en Casatejada

Lantania ejecuta actualmente la construcción de una subestación eléctrica en Casatejada (Cáceres) y sus centros de autotransformación asociados. Esta infraestructura será la encargada de suministrar energía a la línea aérea de contacto, garantizando el abastecimiento eléctrico a los trenes.

La compañía pondrá en servicio la subestación eléctrica de tracción en Casatejada y cinco centros de autotransformación intermedios situados en Talayuela, Navalmoral de la Mata, Toril y Malpartida de Plasencia. Además, construirá un parque de medida en Navalmoral de la Mata.

Tres contratos en el último mes

En el último mes, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado, además, por un total de 157,5 millones de euros, tres contratos para impulsar el tramo Talayuela-Plasencia de la alta velocidad, el segundo del trazado y último que discurre por suelo extremeño.

Uno de ellos consiste en el despliegue entre Talayuela y Plasencia de avanzados equipos y sistemas de señalización ferroviaria (enclavamientos, telecomunicaciones fijas y el Control del Tráfico Centralizado), por un importe de 118,3 millones de euros. El segundo pretende la instalación de los equipos de telecomunicaciones ferroviarias móviles GSM-R por 8,2 millones de euros. Y el tercero, de 31 millones de euros, incluye la creación de una base de 140.000 metros cuadrados de superficie en Navalmoral para el montaje de vía en este segundo tramo de la línea.