Gastronomía extremeña
"En Extremadura se come de maravilla", la visión gastronómica de Pablo del Río, creador de contenido
El cacereño recorre la región para mostrar su riqueza culinaria a sus más de 30.000 seguidores
El cacereño, Pablo del Río, se ha convertido en la cara visible del perfil de contenido gastronómico @tasteextremadura_, donde ya suma casi 40.000 seguidores entre Instagram y TikTok, y en el que apuesta por seguir descubriendo la riqueza culinaria de Extremadura.
El inicio de la aventura
La idea de crear una cuenta dedicada a la gastronomía extremeña surgió después de terminar sus estudios y trasladarse a Bilbao. Allí descubrió la utilidad de los perfiles gastronómicos para encontrar nuevos lugares donde comer. Cuando regresó a Extremadura, buscó algo similar y no encontró ningún perfil parecido en la región. Siempre había disfrutado de comer fuera con amigos y familia, y decidió grabar sus experiencias para que más gente conociera restaurantes extremeños.
Comenzó su andadura hace dos años en Instagram, aunque pronto extendió su contenido a TikTok. Durante los primeros meses solo compartía imágenes de los platos, pero poco a poco empezó a hablar en los vídeos y a aparecer en ellos, animado por su hermana y por la tendencia que veía en otros creadores. Ese cambio, asegura, hizo su contenido más cercano: "creo que le da un toque añadido".
La gastronomía extremeña
Pablo no duda en afirmar que "en Extremadura se come de maravilla, es de los mejores sitios". Por eso, su objetivo es visibilizar la calidad de los restaurantes y de las personas que están detrás de ellos. Entre las localidades que más le han sorprendido destaca Badajoz, por la cantidad y variedad de establecimientos. Sin embargo, reconoce que lo más impactante lo encuentra en los pueblos pequeños, donde, pese a tener muy pocos habitantes, se puede comer "increíble".
Su criterio
Para Pablo, la comida es solo una parte de la valoración. Le interesa la experiencia global, que incluye la calidad y variedad de los platos, la atención al cliente y el ambiente del local. Considera especialmente importante la actitud de quienes llevan el negocio: "me gusta que se vea buena actitud, que se vean ganas por hacer las cosas bien, y algo diferente".
En cuanto a sus preferencias personales, confiesa que es croquetero: "un plato que nunca falla". Aunque también apuesta por las carnes extremeñas y por propuestas que sorprendan: platos de autor, ideas diferentes y cartas exclusivas. Del Río considera que la gastronomía extremeña está viviendo una etapa especialmente interesante, con una combinación equilibrada entre tradición e innovación. Asegura que muchos restaurantes están comenzando a fusionar sabores sin alejarse de lo tradicional, de la cocina de siempre, y que esta mezcla resulta muy atractiva para el público.
El impacto de la viralidad
El creador reconoce que los contenidos de los creadores de contenido gastronómico influyen en la elección de los consumidores. Hoy en día la población busca recomendaciones en redes sociales, y gracias a ello muchos descubren locales que no conocían o que no se encuentran en sus zonas habituales. El simple hecho de ver un vídeo permite que la gente se guarde el lugar para futuras visitas y salgan de su zona de confort. Además, defiende que "la comida completa el plan", animando a explorar pueblos y establecimientos de toda Extremadura.
Negocio local y grandes cadenas
La convivencia entre pequeños negocios y grandes cadenas es, para Pablo, una realidad inevitable. Reconoce que la "fiebre de las hamburguesas" ha ganado terreno y que estos conceptos resuenan cada vez más. Aun así, reivindica el valor de los establecimientos locales y su esencia: "Las grandes cadenas siempre van a estar ahí, pero la gente también disfruta de los pequeños negocios: conocer a quién está detrás, el vecino de toda la vida, eso es lo realmente bonito". Para él, esa cercanía se refleja también en los platos: a través de una cocina "más personal, más propia y con más mimo".
La imagen de la gastronomía extremeña
Desde fuera de la región, la gastronomía extremeña se valora positivamente. Pablo destaca que hay cada vez más restaurantes con reconocimiento y recorrido fuera de Extremadura. Sin embargo, reconoce que muchos aún la desconocen y que, cuando se animan a visitarla, quedan sorprendidos no solo por la comida sino por el valor de la región en su conjunto.
