Elecciones en Extremadura

Juntos por Extremadura-Levanta denuncia ante la Junta Electoral una publicación del PSOE

La formación sostiene que el mensaje difundido por el diputado socialista César Ramos vulnera la normativa electoral

Estanislao Martín, Raúl González y Francisco Alcántara, en la presentación de la coalición Juntos x Extremadura-Levanta

Estanislao Martín, Raúl González y Francisco Alcántara, en la presentación de la coalición Juntos x Extremadura-Levanta / Rocío Muñoz

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Juntos por Extremadura-Levanta ha anunciado que su candidato, Raúl González, se ha personado este martes ante la Junta Electoral Central para registrar una denuncia formal contra el diputado socialista César Ramos. Según la formación, el motivo es una publicación difundida el lunes en las redes sociales del parlamentario, en la que aparece un mensaje político acompañado de la imagen de un cartel histórico del PSOE con el lema 'Vota PSOE'.

En ese mensaje, Ramos afirma: “Estamos preparados para la campaña electoral. El 21 de diciembre a volver a impulsar Extremadura con un gobierno socialista”, texto que acompaña con la citada imagen electoral.

Valoración del candidato

Según Raúl González, este contenido supone una vulneración de la normativa electoral, porque “condiciona la intención de voto difundiendo simbología y mensajes propios de campaña fuera del periodo legalmente establecido”.

El candidato sostiene que “el uso de un cartel con el lema ‘Vota PSOE’, aunque sea histórico, constituye una forma inequívoca de propaganda electoral”. A juicio de González, su difusión “en un momento en el que la ley prohíbe expresamente este tipo de mensajes afecta a la igualdad de condiciones entre candidaturas y altera la neutralidad que debe regir todo proceso electoral”.

Objetivo de la denuncia

La formación afirma que la presentación de esta denuncia busca “garantizar el cumplimiento estricto de la legislación, la neutralidad institucional y el respeto a las normas que rigen cada convocatoria electoral”. González añade que la ciudadanía extremeña “merece un proceso limpio, transparente y ajustado a derecho, donde ninguna formación utilice atajos ni recursos indebidos para influir en el voto”.

Juntos por Extremadura-Levanta recalca que continuará “vigilante y firme ante cualquier vulneración que afecte al correcto desarrollo del proceso electoral” y reivindica una campaña “centrada en propuestas, diálogo y juego limpio”.

