25N en Extremadura: Por Verónica, Ilham y María, por un 'nosotras' que recorra la región

Extremadura va camino de cerrar el año más cruel en materia de violencia machista. Durante el acto institucional con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se ha celebrado este martes en la Sala Trajano de Mérida, se ha recordado el asesinato de María Varela, de 38 años, en el camino provincial de Cáceres el pasado 27 de mayo; el de Ilham, de 34 años y madre de cuatro menores, cuyo cuerpo fue hallado en Don Benito el 4 de agosto; y el de Verónica González, asesinada el 14 de octubre en La Codosera. Estos crímenes fueron cometidos por sus "verdugos" en un periodo de apenas cinco meses.

Debido a la precampaña por las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, el evento no se ha llevado a cabo en la Asamblea ni se ha leído ninguna declaración institucional conjunta por parte de PP, PSOE y Unidas por Extremadura, como sí se hizo en los últimos dos años, pues Vox no quiso participar en la rúbrica del documento. El acto se ha desarrollado bajo el lema escogido por el Ejecutivo regional 'Lo que no se ve también duele', cuyo objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre la violencia machista que se ejerce en el ámbito privado, muchas veces invisible para el entorno.

"La violencia de género encuentra su más cruel escenario en la intimidad, en el hogar, que debería ser el lugar más seguro y que tantas veces se convierte en una celda. Hoy es un día contra el silencio, porque cuando la sociedad calla, permite", ha manifestado la presidenta de la Junta, María Guardiola. "Extremadura es tierra de derechos, aquí no hay cabida para la violencia, aquí las mujeres deben poder vivir sin miedo, con dignidad. Y desde las instituciones vamos a seguir trabajando, vamos a seguir invirtiendo en prevención, en educación, en protección y en reparación", ha asegurado

En su intervención, Guardiola ha destacado la unión de las mujeres como motor para cambiar "el rumbo" frente a la violencia machista: "Un nosotras que se expande, que conquista, que lucha hombro con hombro, corazón a corazón contra la injusticia. El dolor de una es el dolor de todas y no hay matices ni siglas, ni banderas". "Ese es nuestro compromiso, el que renovamos hoy como institución, como Gobierno, como región... Y ese es el nosotras del que hablaba al principio, un nosotras que atraviesa generaciones e ideologías", ha enfatizado.

Algunos datos

Los datos más recientes del Ministerio del Interior muestran una realidad alarmante en Extremadura: 2.957 mujeres extremeñas están registradas en el sistema VioGén, el protocolo de seguimiento y protección a víctimas de violencia machista. De ellas, 37 son menores de edad y 1.571 tienen hijos a su cargo. Según ha resaltado la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, casi el 2% de las extremeñas ha denunciado: "Si ese porcentaje me parece una barbaridad, no quiero imaginarme hasta dónde se incrementaría si todos los casos fueran denunciados y no se ocultaran en el miedo y en el silencio atroz de vivir con violentos, maltratadores y verdugos".

Al acto institucional han acudido representantes de la política extremeña, así como del ámbito judicial, militar y social. Los asistentes han podido disfrutar de la actuación musical ofrecida por la cantante pacense Macarena Robles, acompañado al piano por Agustín Sánchez, quienes han interpretado los temas 'Sobreviviré' de Manzanita y 'María se bebe las calles' de Pasión Vega. Por su parte, el grupo juvenil de la escuela de teatro de Guareña ha puesto en escena la obra 'Estamos vivas' dirigida por Eva Romero y en la que también ha participado la actriz Laura Moreira.

En declaraciones a los medios previas al acto, el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha denunciado el “avance del negacionismo” y ha recordado la responsabilidad de los poderes públicos para eliminar esta lacra. “No se puede gobernar minimizando la violencia machista ni equiparando esta tragedia a problemas aislados. La violencia contra las mujeres tiene causas estructurales y requiere políticas públicas fuertes, valientes y sostenidas en el tiempo”, ha indicado. En esta línea, ha dicho que el PSOE es “la única garantía de que en Extremadura no habrá retrocesos en igualdad”.

También se ha pronunciado la secretaria de acción social del PP regional, Teresa Tortonda, quien ha denunciado y lamentado el asesinado de tres mujeres en la región durante 2025, “solo por el hecho de ser mujer.” Ha recalcado que “lo que nunca se ha debido hacer es la politización precisamente de esta cuestión", como se ha escenificado con el Pacto de Estado contra la violencia de género. Sobre Guardiola, ha destacado que en dos años en el Gobierno, la región ya cuenta con cuatro centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual, dos más de los que exige Europa.

La portavoz de Unidas, Irene de Miguel, ha manifestado que “hay que poner todos los recursos posibles para defender a las mujeres que están sufriendo la violencia machista”. Por ello, y de cara a las elecciones autonómicas en las que se presenta como candadita, su formación propone no solo ampliar y dotar los centros de atención a víctimas 24 horas, sino también mantener abiertas las oficinas de igualdad durante todo el año, “no como hasta ahora que solo abren siete u ocho meses al año”. “Permitir que los que niegan la violencia machista entren en las instituciones y formen parte del gobierno es un error muy grave”, ha denunciado.