Vuelos desde Talavera la Real
Los extremeños podrán viajar directamente a Egipto el próximo año
La compañía Cinco Estrellas Club lanzará vuelos regionales desde el 6 de septiembre hasta el 13 de diciembre
E. P.
Si hace un mes se anunciaba que la compañía aérea canaria Binter pondrá en marcha a partir del 1 de diciembre vuelos directos desde el aeropuerto de Badajoz a Tenerife (tras los buenos datos registrados por la ruta a Gran Canaria), con dos frecuencias semanales en ambos sentidos, los lunes y viernes (los billetes ya están a la venta en la web de la compañía desde 80 euros), ahora la compañía Cinco Estrellas Club ha anunciado el lanzamiento de su nueva operativa de vuelos regionales a Egipto desde 14 aeropuertos en España, entre los que se encuentra el Aeropuerto de Badajoz, para el próximo otoño de 2026.
Las fechas irán desde el 6 de septiembre hasta el 13 de diciembre. Así, se podrá viajar al país africano desde Valladolid, Vigo, Badajoz, Sevilla, Palma de Mallorca, Granada, Pamplona, Santander, Vitoria, Oviedo, Santiago de Compostela, Zaragoza, León y Burgos, según un comunicado.
Todos los domingos, tres opciones
La programación incluye salidas todos los domingos y cuenta con tres programas disponibles, 'Nilo y Abu Simbel', 'Leyendas Faraónicas' y 'Egipto al Completo', que incluyen la excursión a Abu Simbel en avión. Además, la compañía pone a disposición de las agencias paquetes de excursiones opcionales.
Con motivo de esta nueva operativa, el turoperador activa una campaña promocional con un 10% de descuento para reservas realizadas del 24 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, aplicable a viajes entre el 6 de septiembre y el 13 de diciembre de 2026.
Esta nueva programación complementa la operativa chárter de la mayorista, que incluye salidas desde Madrid (lunes, viernes y sábados, todo el año), Barcelona, Málaga y Valencia, además de programas en línea regular.
"Egipto es nuestro destino estrella desde hace más de 30 años. Conocemos cada rincón, cada casuística que ocurre en el país y tratamos a cada cliente con nombre y apellidos para que su experiencia sea siempre satisfactoria", ha destacado la CEO de Cinco Estrellas Club, Virginia Blasco.
