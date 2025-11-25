Foro España 360
Guillermo Santamaría, consejero de Economía: "Extremadura es el mejor lugar para invertir, trabajar y vivir"
El responsable extremeño participa en el foro España 360 organizado por el grupo de comunicación Prensa Ibérica y que se desarrolla durante tres días en Madrid
"Estamos poniendo los mimbres para que Extremadura sea el mejor lugar para invertir". Así se ha expresado Guillermo Santamaría, consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, en el foro España 360, organizado en Madrid por el grupo de comunicación Prensa Ibérica, al que pertenece este periódico, y en el que durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos buscan ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad.
El consejero extremeño ha participado en la mesa redonda sobre Estrategias autonómicas de innovación y talento: ecosistema emprendedor, oportunidades y colaboración público-privada, en la que le ha acompañado por Eva Giménez, secretaria general de Presidencia de la Generalitat de Catalunya.
Durante su intervención, Santamaría se ha mostrado satisfecho de los avances efectuados por el Ejecutivo de María Guardia y ha remarcado que su equipo pone "todos los mimbres para que Extremadura sea el mejor lugar para invertir". De hecho, ha recalcaldo que Extremadura es la mejor comunidad autónoma para "para invertir, trabajar y vivir".
Por su parte, Eva Giménez ha subrayado la necesidad de agilizar los procesos de oposiciones, "algo en los que trabaja la Generalitat. Tenemos que captar talento, hay que facilitar el acceso a la función pública, y que la vean como la más importante".
- La Junta de Extremadura levantará las restricciones urbanísticas en los municipios afectados por 39 Zepas
- La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
- La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia
- Semana de frío intenso en Extremadura: estas localidades registrarán temperaturas bajo cero
- A quién votarán los extremeños el 21D: estos son los 12 partidos que se presentan y sus candidatos
- Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea: entran Zulema Romero y Kini Carrasco
- Estamos cansados de que Extremadura siempre quede para después': los regionalistas piden decidir en el futuro de la región
- Extremadura tendrá seis puentes en 2026: consulta todos los festivos