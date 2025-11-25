Guillermo Santamaría, consejero de Economía: "Extremadura es el mejor lugar para invertir, trabajar y vivir"

"Estamos poniendo los mimbres para que Extremadura sea el mejor lugar para invertir". Así se ha expresado Guillermo Santamaría, consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, en el foro España 360, organizado en Madrid por el grupo de comunicación Prensa Ibérica, al que pertenece este periódico, y en el que durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos buscan ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad.

El consejero extremeño ha participado en la mesa redonda sobre Estrategias autonómicas de innovación y talento: ecosistema emprendedor, oportunidades y colaboración público-privada, en la que le ha acompañado por Eva Giménez, secretaria general de Presidencia de la Generalitat de Catalunya.

Durante su intervención, Santamaría se ha mostrado satisfecho de los avances efectuados por el Ejecutivo de María Guardia y ha remarcado que su equipo pone "todos los mimbres para que Extremadura sea el mejor lugar para invertir". De hecho, ha recalcaldo que Extremadura es la mejor comunidad autónoma para "para invertir, trabajar y vivir".

Por su parte, Eva Giménez ha subrayado la necesidad de agilizar los procesos de oposiciones, "algo en los que trabaja la Generalitat. Tenemos que captar talento, hay que facilitar el acceso a la función pública, y que la vean como la más importante".