La Junta de Extremadura tendrá que reemplazar a unos 10.000 empleados públicos durante los próximos 15 años

Llega la hora de los ‘baby boomers’. Aquellos que nacieron entre finales de los años 50 y mediados de los 70, y que deben su nombre al incremento de la natalidad que se produjo en Occidente tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, están comenzando a jubilarse.

Su retiro masivo traerá un panorama complejo, que tendrá efectos no solo en el gasto en las pensiones, sino también el mercado laboral, que vivirá una gran convulsión en todos los ámbitos. Desde el Servicio Público de Empleo (SEPE) han pronosticado que en los próximos diez años el 80% del nuevo empleo que se genere en España serán puestos de reemplazo. Y en el sector público extremeño ya se han puesto datos concretos sobre la mesa para diseñar el mejor reemplazo posible.

Solo en el ámbito de la Administración General de la Junta de Extremadura (personal laboral y funcionario sin contabilizar el sector sanitario y educativo) se prevé la jubilación de seis de cada diez (el 61%) empleados públicos en los próximos 15 años o, lo que es lo mismo, cerca de 10.000 de los 17.000 trabajadores de la Junta se retirará hasta el año 2040. Pero una década antes, para 2030, ya se habrá marchado el 25% del total, en torno a 4.000 personas.

Uno de los principales retos de las administraciones

Para ello, desde la Consejería de Administración Pública y Hacienda ya está preparando el terreno y se está trabajando en una reforma de la Ley de Función Pública de Extremadura con el objetivo de afrontar la alta tasa de jubilaciones, porque este será uno de los principales retos a los que tendrá que hacer frente la administración autonómica en los próximos años.

Para llevar a cabo esa reforma normativa, una comisión de expertos ha elaborado un informe en el que apuntan distintas recomendaciones: establecer incentivos económicos para prolongar la actividad de los empleados públicos hasta el máximo que permita la ley, recuperar la jubilación parcial son algunas de ellas o crear la figura del funcionario tutor para guiar a las nuevas hornadas de empleados públicos en sus nuevas funciones.

Un acto homenaje para 487 empleados públicos retirados en 2024

Son algunas de las medidas sobre la mesa, mientras no cesan las jubilaciones año tras año. Y precisamente ayer, la Junta de Extremadura organizó un acto homenaje para reconocer la trayectoria de 487 empleados públicos que se jubilaron a lo largo de 2024. Ellos, en palabras de la presidenta extremeña, María Guardiola, que presidió el acto, han sido «durante mucho tiempo ese primer contacto, la piel de la Junta de Extremadura; la referencia, el respaldo cuando la gente ha necesitado una respuesta o una solución», destacó la líder regional. También resaltó la humanidad y la profesionalidad de estos empleados hoy ya jubilados: «Cada uno ha puesto rostro, criterio y humanidad a lo que significa trabajar por las comunidades desde la Administración». Son trabajadores «que nunca han buscado el aplauso» y siempre han trabajado «con honestidad y con tesón», reconoció la presidenta de la Junta.

Durante su intervención en este acto, celebrado en Mérida, Guardiola subrayó que la jubilación no es un cierre sino una etapa vital que abre nuevas oportunidades para el bienestar físico, emocional y social: «no es ninguna despedida, su etimología es muy clara; es una oportunidad de mirar la vida con otros ritmos».

Y para ello, además, la Escuela de Administración Pública de Extremadura, ha incorpora al plan de formación dos ediciones del curso ‘Preparación para una jubilación activa’, con contenidos centrados en la salud, la cultura, el envejecimiento activo, la planificación financiera y el emprendimiento, según señala la administración regional en una nota de prensa.